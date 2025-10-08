Pijani muškarac i djevojka se potukli ispred kafića: Završili su na triježnjenju

Muškarac (32) i djevojka (22) potukli su se na parkiralištu ispred jednog kafića u Velikom Trojstvu, izvijestila je PU bjelovarsko- bilogorska.

Sve se dogodilo u utorak navečer, oko 20 sati. Policija je utvrdila da su oboje bili pod utjecajem alkohola. Kod muškarca je izmjerena koncentracija od 1,89 promila alkohola u organizmu, dok je kod žene utvrđeno 1,32 promila.

Zbog opijenosti i nasilnog ponašanja, oboje su privedeni i smješteni u posebne prostorije policije do otrježnjenja.

"Počiniteljima slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira gdje je navedeno da će se novčanom kaznom od 300 do dvije tisuće eura ili kaznom zatvora do 30 dana kazniti osoba koja se na javnom mjestu tuče, svađa ili viče", rekli su iz policije.

