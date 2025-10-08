DRAMA KOD BJELOVARA /

Pijani muškarac i djevojka se potukli ispred kafića: Završili su na triježnjenju

Pijani muškarac i djevojka se potukli ispred kafića: Završili su na triježnjenju
×
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Kod muškarca je izmjerena koncentracija od 1,89 promila alkohola u organizmu, dok je kod žene utvrđeno 1,32 promila

8.10.2025.
10:05
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac (32) i djevojka (22) potukli su se na parkiralištu ispred jednog kafića u Velikom Trojstvu, izvijestila je PU bjelovarsko- bilogorska.

Sve se dogodilo u utorak navečer, oko 20 sati. Policija je utvrdila da su oboje bili pod utjecajem alkohola. Kod muškarca je izmjerena koncentracija od 1,89 promila alkohola u organizmu, dok je kod žene utvrđeno 1,32 promila.

Zbog opijenosti i nasilnog ponašanja, oboje su privedeni i smješteni u posebne prostorije policije do otrježnjenja.

"Počiniteljima slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira gdje je navedeno da će se novčanom kaznom od 300 do dvije tisuće eura ili kaznom zatvora do 30 dana kazniti osoba koja se na javnom mjestu tuče, svađa ili viče", rekli su iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pu Bjelovarsko-bilogorskaPod Utjecajem AlkoholaTuča
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA KOD BJELOVARA /
Pijani muškarac i djevojka se potukli ispred kafića: Završili su na triježnjenju