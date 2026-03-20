KRŠ I LOM /

Pijana vozačica u Dubravi izazvala nesreću: Uhićena na licu mjesta, a mora platiti i paprenu kaznu

Foto: PU zagrebačka

20.3.2026.
17:48
Tesa Katalinić
Foto: PU zagrebačka
Pijana vozačica (44) s 2,59 promila alkohola u organizmu izazvala je prometnu nesreću u zagrebačkoj Dubravi.

Do nesreće je došlo u Ulici Rudolfa Kolaka u 13 i 30 sati kada je žena (44) upravljala automobilom zagrebačkih registracija prema sjeveroistoku. 

Dolaskom do raskrižja s Grižanskom ulicom, zbog neprilagođene brzine, prednjim je dijelom silovito naletjela na stražnji dio automobila varaždinskih oznaka. U tom vozilu nalazila se 57-godišnjakinja koja je u trenutku nesreće bila zaustavljena u koloni. 

Policija ju uhitila

Policijski službenici su nakon očevida isključili vozačicu iz prometa, uhapsili je i priveli na nadležni prekršajni sud zbog izazivanja nesreće s materijalnom štetom. 

Sud je vozačicu proglasio krivom, kaznio je s 1.580 eura, a izrečena joj je i zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Vožnja Pod Utjecajam AlkoholaPijana VozačicaDubravaPrometna Nesreća
