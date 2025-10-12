OSUMNJIČENI U BIJEGU /

Pao opaki ulov - strojnica sa streljivom i droga vrtoglavog iznosa, krenula akcija za Hrvatom!

Pao opaki ulov - strojnica sa streljivom i droga vrtoglavog iznosa, krenula akcija za Hrvatom!
Foto: Mup Zapadnohercegovačke županije

Otkrivena je i digitalna vaga, strojnica sa streljivom i dokumentacija koja se dovodi u vezu s drugim kaznenim djelima, priopćila je policija Zapadnohercegovačke županije

12.10.2025.
16:22
Hina
Mup Zapadnohercegovačke županije
Policija je nedaleko Posušja u BiH otkrila 1,1 kilograma droge vrijedne oko 100.000 eura i traga za osumnjičenima s prebivalištem u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, priopćila je u nedjelju lokalna policija.  

Kilogram kokaina visoke čistoće i oko 100 grama heroina pronađeno je u subotu tijekom pretrage obiteljskih kuća, stanova i pripadajućih objekata u mjestu Broćancu koje koristi I.B. iz Posušja.

Otkrivena je i digitalna vaga, strojnica sa streljivom i dokumentacija koja se dovodi u vezu s drugim kaznenim djelima, priopćila je policija Zapadnohercegovačke županije (ŽZH).

Za osumnjičenim M.U. s prebivalištem u Hrvatskoj i A.S. iz Travnika se traga, navodi se u priopćenju.

