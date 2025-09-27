Pao bešćutni kradljivac iz Osijeka: Provalio u kutiju za milodare pa ga brzo stigla kazna

Policija je uhitila 40-godišnjeg osumnjičenika koji je iz crkve u Osijeku pokušao ukrasti milodare, izvijestila je u subotu Osječko-baranjska policijska uprava.

Osumnjičenog se tereti da je u crkvi u Osijeku u četvrtak provalio u kutiju za milodare, ali je ubrzo zatečen na mjestu događaja i priveden.

Zbog sumnje u kazneno djelo teške krađe 40-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom Državnom odvjetništvu, navode u policiji.

