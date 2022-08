'TATA, TATA DESILO SE!' / Ovo je muškarac iz Gospića koji je nožem brutalno izbo suprugu i prijatelja

U Gospiću je uhićen 36-godišnji muškarac J.M. nakon što je nožem izbo suprugu i još jednog muškarca, poznanika kojeg je zajedno s njom zatekao kod kuće. U ovoj obitelji je i prije bilo problema. Supruga je muža prijavila i prošlog tjedna za oduzimanje slobode i prijetnju smrću, a on je pušten na slobodu uz mjere. "Ja sam u kući ležao, moja su djeca bila dolje se igrala kod susjeda. Onda su došla plačući kući, tata tata desilo se. Poznavao sam ga, dečko bio radan dobar, nisam očekivao da će se to desiti. U šoku smo, najžalije je zbog te male djece", kazao je Željko Muhar za RTL. Susjedi kažu da je muškarac došao kući i na spavanju zatekao susjeda kojega je izbo u kući. Supruga mu je uspjela pobjeći do prvih susjeda, ali sustigao ju je i krenuo ubadati pred očima malenih susjeda. Ranjena se po cesti odvukla do sljedeće kuće gdje se srušila i dočekala hitnu. Muškarac je priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.