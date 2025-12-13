Kaos na cesti kod Grubišnog Polja: Ovca izazvala lančani sudar tri automobila
Prava drama odigrala se u petak oko 18 sati kod Orlovca Zdenačkog, naselja u sastavu Grubišnog Polja, gdje je došlo do lančanog sudara u kojem su sudjelovala tri auta.
Nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali je nastala znatna materijalna šteta, izvijetili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.
Neobičan uzrok ove prometne nesreće je ovca koja je iznenadna istrčala na cestu, zbog čega je došlo do naglog kočenja i sudara.
Lančani sudar zbog neprilagođene brzine
Prema informacijama iz policije, vozač u prvom automobilu je naglo zakočio kada je ugledao ovcu. Međutim, neprilagođena brzina i smanjena vidljivost su dovele do lančanog sudara.
Vozač, koji se kretao iza prvog automobila, nije uspio pravovremeno reagirati te je udario u zaustavljeno vozilo, a ubrzo se to dogodilo i automobilu iza njega.
Policija je ponovno pozvala sve sudionike u prometu na povećan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te na poštivanje prometnih propisa.
