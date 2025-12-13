Kaos na cesti kod Grubišnog Polja: Ovca izazvala lančani sudar tri automobila

Prava drama odigrala se u petak oko 18 sati kod Orlovca Zdenačkog, naselja u sastavu Grubišnog Polja, gdje je došlo do lančanog sudara u kojem su sudjelovala tri auta.

Nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali je nastala znatna materijalna šteta, izvijetili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Neobičan uzrok ove prometne nesreće je ovca koja je iznenadna istrčala na cestu, zbog čega je došlo do naglog kočenja i sudara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lančani sudar zbog neprilagođene brzine

Prema informacijama iz policije, vozač u prvom automobilu je naglo zakočio kada je ugledao ovcu. Međutim, neprilagođena brzina i smanjena vidljivost su dovele do lančanog sudara.

Vozač, koji se kretao iza prvog automobila, nije uspio pravovremeno reagirati te je udario u zaustavljeno vozilo, a ubrzo se to dogodilo i automobilu iza njega.

Policija je ponovno pozvala sve sudionike u prometu na povećan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te na poštivanje prometnih propisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije Bjelovarčanke glumile sudar kako bi izvukle novac od osiguranja:Na kraju su završile na sudu