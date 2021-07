U posljednjem kraku antikorupcijske akcije protiv poduzetnika i gradskih zaposlenika zbog primanja i davanja mita uhićeni su Milivoj Kotrla (66), Jelena Barišić (50), Krešimir Huzjan (76), Dubravko Milojević (68), Sanja Borisavljević (56), Goran Miličić (54), Darko Barun (51), Ivan Papić (47), Ivan Rukavina (63) i Zdravko Čabraja (73).

Pomoćnik pročenika za provedbu komunalnih aktivnosti mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu Grada Zagreba, Darko Barun te građevinski poduzetnik Ivan Papić, muž bivše miss sporta Stefany Hohnjec narednih će mjesec dana provesti u pritvoru, dok će se ostatak "ekipe" braniti sa slobode.

Nedavno umirovljeni Kotrla, u inkriminirano vrijeme prošle godine bio je voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba, a u okviru Ureda za prostorno uređenje čime je bio ovlašten za donošenje odluka o posebnim uvjetima u postupku dobivanja lokacijskih dozvola za prometne i druge objekte, kao i za izdavanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju, piše Jutarnji list.

Kotrla: 'Primio sam mito'

"Točno je da sam primio mito. Jelena Barišić kao projektantica se žalila na doneseno rješenje o naknadi koju je bilo potrebno platiti za dodatna parkirna mjesta, a nakon što je donesena odluka u skladu sa žalbenim navodima kao nagradu mi je dala 1300 eura. Krešimir Huzjan mi je došao sa nalogom MUP-a za izmjenu kolnog ulaza za vatrogasna vozila za Savsku 32. Proučio sam dokumentaciju i angažirao se oko pronalaska tehničkog rješenja koje bi zadovoljavalo investitora. Huzjanu sam dao upute te za uzvrat dobio 5000 eura. A kako je njemu bilo potrebno i dodatno, brzo rješenje privremene regulacije na nogustupu radi rokova, obratio sam se Darku Barunu obećavši da će mu se stranka zahvaliti i dobio je 500 eura", priznao je Kotrla istražiteljima.

Kotrli se obratio i Zdravko Čabraja od kojega je poduzetnik Ivan Rukavina tražio pomoć pri pronalaženju rješenja za izmjenu kolnog ulaza za trgovinu Nera na Kvatriću.

Nagrada od 5 tisuća kuna

"Dugi niz godina znam Zdravka Čabraju i od njega sam tražio savjet koji arhitektonski biro da angažiram za svoj projekt pa me upoznao sa Dubravkom Milojevićem koji mi je izradio ponudu na 20.000 kuna od čega 15.000 ide preko računa a ostalo u gotovini. Znao sam da on poznaje ljude u nadležnim tijelima koji mogu ubrzati stvari. Kad sam ga pitao koliko sam mu dužan za njegove usluge, rekao mi je 5000 kuna koliko sam mu i dao.", rekao je Rukavina.

Čabraja je, pak, istražiteljima ispričao da mu se Rukavina doista obratio pitajući ga za savjet oko mogućnosti konstrukcije pristupnog puta poslovnom objektu, ali da nije primio, niti ikome davao mito.

"Rekao sam mu da ne znam, ali da kao vijećnik često odlazim u Grad Zagreb gdje poznajem neke ljude pa da se mogu raspitati. S dokumentacijom sam otišao do Kotrla, prikupljena dokumentacija je kasnije urudžbirana, a Kotrla je javio kad je bila donesena odluka", tvrdio je Čabraja. Elaborat je radila Milojevićeva tvrtka Prometheum, a Kotrla tvrdi da ga je on nagradio s 5 tisuća kuna koje je podijelio sa posrednikom - Čabrajom.

'Podjela' mita?

Svoju je krivnju priznala i Jelena Barišić. Ona je kao voditeljica građevinskih projekata BIPA-e uložila prigovor na odluku Sektora za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje u svezi rekonstrukcije poslovnih prostora zgrade u Maksimirskoj 123.

"Otišla sam u njihov ured i upoznala Kotrlu. Rekao je da postupak može biti riješen po mom prigovoru, ali da to košta. Na papir mi je napisao 1300 eura i da mu toliko trebam dati. Rekla sam to Ivanu Papiću pa smo se dogovorili to podijeliti popola", otkrila je Barišić, koja je mito odnijela Kotrlu na kućni prag u Zaprešić.

Ivan Papić negira upletenost u podmićivanje. On tvrdi da je nekretnina u Maksimirskoj od njegove majke te da je dio prostora u zakupu BIPA-e. Kako tvrdi Papić, Barišić mu je rekla da joj nedostaju tri parkirna mjesta, zbog čega treba platiti 5 tisuća kuna naknade, što joj je on i dao, a ona mu je javila da je sve riješeno.

Krešimir Huzjan također je priznao svoje krive odluke, no on tvrdi da se našao u stisci s vremenom zbog opasnosti proteka ugovornog roka, a Kotrle mu je rekao da može ishoditi sve potrebne dozvole u kratkom roku. Zauzvrat je tražio 5 tisuća eura, a ovaj mu je dao i dodatnih 500 eura za drugu dozvolu.

Borisavljević: 'Samo sam mu htjela zahvaliti...'

Arhitektica Sanja Borisavljević je rekla da je Kotrla samo radio svoj posao za koji je ona htjela nagraditi njegov trud.

"Samo sam mu htjela zahvaliti na učinjenom i to je moja greška. Svjesna sam da je davanje novca za posao za koji je plaćen da ga radi, bilo protuzakonito. Davala sam mu u nekoliko navrata 100, 200 eura, a kod jednog većeg projekta 500. Moj izvanbračni suprug Goran Miličić, jer sam ga ja molila, Kotrli je novac davao na zadnjem parkingu Gradskog poglavarstva. I to samo radi brzog ishođenja potrebnih suglasnosti", priznala je Borisavljević.

'Jel Kotrle?'

"Imam za tebe pitanje. Bila sam kod šefa Odjela za promet (Milovoj Kotrla). Jesi li spreman sufinancirati jedan mali poklon?", pitala je na telefon 3. rujna 2020. Jelena Barišić, voditeljica građevinskih projekata BIPA-e građevinskog poduzetnika Ivana Papića.

On je na to upitao: "Jel Kotrle? Znam njega. Njemu se praznih ruku ne ide. A koliko para traži?" pa mu Barišić odgovara: "13 dijeljeno na 2, dakle 650 eura svaki". Istu večer mu Barišić javlja SMS-om: "Poz, Ivan, večeras idem na skupu kavu u Zaprešić, a mi se vidimo...drugi tjedan 10.000 kuna", da bi 11. rujna u kafić Storm na Maksimirskoj Barišić došla Papiću gdje joj on, ne znajući da su prikriveni istražitelji u blizini, daje kuvertu s novcem.

"To je za gospodina. Tražio je da mu sinoć donesem u Zaprešić, ali nisam mogla jer nisam mogla dignuti 10.000 kuna na bankomatu", objašnjavala je Barišić.

'Kokošarske' usluge

Kotrle je dakle, kako su otkrili istražitelji, kroz "kokošarske" usluge teške po nekoliko stotina, pa i desetaka tisuća kuna dobivao, osim na parkiralištu, i u kafiću Caballero, ali i u vlastitoj kući u Zaprešiću.

Sumnja se i da je jednom prilikom i on osobno, zajedno sa Krešimirom Huzjanom, odnio mito Darku Barunu u zgradu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu na Vukovarskoj.

"Ti si tu dugo godina. Ako bude što pametno, uvijek se ti i ja možemo dogovoriti. Ako budeš imao kakvu pametnu kombinaciju, uvijek možemo sjesti", rekao je Huzjan Kotrlu koji se složio s tim prijedlogom. No, planove su im jučer pomrsili Uskok, Pnuskok i Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave.