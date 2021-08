"Bila je to sreća u nesreći", komentiraju tako stanovnici Iloka vijest koja ih je redom ostavila u šoku. Djevojčica u dobi od pet godina pala je, naime, s trećeg kata stambene zgrade, s visine od oko 11 metara i - srećom, prošla s lakim ozljedama, piše Glas Slavonije.

Zbog nemilog događaja sretnim slučajem nije došlo do tragedije. Govore to Iločani, prepričavajući šokantan događaj koji se u njihovu gradu zbio proteklog vikenda. Prema informacijama koje je jučer iznijela Policijska uprava vukovarsko-srijemska, sve se odvijalo u subotu, 7. kolovoza, oko 13.50 sati.

S djevojčicom su u stanu bili roditelji

"Dijete je palo s prozora trećeg kata stambene zgrade u Ulici Vlatka Kraljevića u Iloku. Vozilom hitne medicinske pomoći brzo je prevezeno u Nacionalnu memorijalnu bolnicu Vukovar, gdje su ozljede okvalificirane kao lake", javila je policija o tom slučaju.

Policija te podatke nije navela, no neslužbeno se moglo doznati kako je riječ o petogodišnjoj djevojčici. U kobnom trenutku s djevojčicom su u stanu navodno bili i njezini roditelji, no bio je dovoljan samo trenutak da se dogodi nesreća koja je ipak na kraju, srećom, završila bez težih posljedica. Prema saznanjima, djevojčica je za svaki slučaj ostavljena u bolnici, na promatranju, no o kojim je točno lakim ozljedama riječ, nije bilo poznato.

Pala je s komarnikom

Kako je, međutim, utvrđeno policijskim očevidom, dijete se naslonilo na zaštitni PVC komarnik prozora, ali se komarnik odvojio i djevojčica je pala kroz prozor, s visine od, kako se službeno navodi, 10,9 metara. Pritom je pala "na sjedalo motocikla koji je bio parkiran ispred stambene zgrade, a potom na zemljanu površinu". Djevojčica je s trećeg kata zgrade pala zajedno s komarnikom, pritom su pad s velike visine ublažile i grane stabala, a srećom i parkirani motocikl kao i činjenica da je pala na zemljanu, a ne betonsku površinu ispred iločke stambene zgrade.

"Samo je Bog spasio našu curicu, i anđeli je spustili na zemlju. Hvala dragom Bogu, danas je ona dobro", kratko je tek jučer kazao otac djevojčice, dodavši da još obavljaju pretrage.

"O navedenom događaju policija će posebnim izvješćem obavijestiti nadležno državno odvjetništvo", zaključili su jučer iz vukovarsko-srijemske policije o nesretnom slučaju u Iloku koji je doista, zbog niza sretnih okolnosti, ipak završio dobro za obitelj koja je proživjela šok, kao i za njihovu djevojčicu, koja se oporavlja od lakših ozljeda.