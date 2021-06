Identificirana je i druga žrtva stravične prometne nesreće koja se jutros dogodila na Zagrebačkoj aveniji. prema pisanju Jutarnjeg, radi se o 68-godišnjem odvjetniku koji živi u Zagrebu.

On je jutros planirao voziti bicikl do Jarunskog jezera, a kako se nekoliko sati poslije nije javljao na pozive svoje obitelji, to je pobudilo sumnju da bi upravo on mogao biti nepoznata osoba koja je poginula u sudaru s motociklistom.

Obitelj se nakon toga obratila policiji i vrlo brzo 68-godišnji muškarac je identificiran.

Nije utvrđeno kome je bilo zeleno svjetlo

Podsjećamo, stravična prometna nesreća u kojoj je život izgubilo dvoje ljudi dogodila se nešto prije 9 sati. Do kobnog sudara je došlo kada je biciklist prelazio Zagrebačku aveniju na semafora te je tada na njega naletio motorist.

Za sada još nije utvrđeno kome je bilo zeleno svjetlo pa će se to kasnije vještačiti.