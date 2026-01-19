Upao u poštu, napao zaposlenicu suzavcem i pobjegao s novcem

Danas u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do oružanog razbojništva u naselju Kasina na području Sesveta, a meta napada bila je poslovnica Hrvatske pošte.

Incident se dogodio oko 16:30 sati u Ulici Ivana Mažuranića. Nepoznati počinitelj upao je u prostorije pošte te je, uz prijetnju vatrenim oružjem, od zaposlenice zahtijevao novac.

Osim što je prijetio oružjem, počinitelj je zaposlenicu napao suzavcem i osigurao si bijeg s novcem.

Potraga u tijeku

Zaposlenici je zbog izlaganja nadražujućoj tvari na mjestu događaja pružena liječnička pomoć.

Iz policije su izvijestili da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

