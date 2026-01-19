FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U SESVETAMA /

Upao u poštu, napao zaposlenicu suzavcem i pobjegao s novcem

Upao u poštu, napao zaposlenicu suzavcem i pobjegao s novcem
×
Foto: Ilustracija: Zeljko Lukunic/pixsell

Incident se dogodio oko 16:30 sati u Ulici Ivana Mažuranića. Nepoznati počinitelj upao je u prostorije pošte te je, uz prijetnju vatrenim oružjem, od zaposlenice zahtijevao novac

19.1.2026.
18:20
danas.hr
Ilustracija: Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do oružanog razbojništva u naselju Kasina na području Sesveta, a meta napada bila je poslovnica Hrvatske pošte

Incident se dogodio oko 16:30 sati u Ulici Ivana Mažuranića. Nepoznati počinitelj upao je u prostorije pošte te je, uz prijetnju vatrenim oružjem, od zaposlenice zahtijevao novac.

Osim što je prijetio oružjem, počinitelj je zaposlenicu napao suzavcem i osigurao si bijeg s novcem. 

Potraga u tijeku

Zaposlenici je zbog izlaganja nadražujućoj tvari na mjestu događaja pružena liječnička pomoć.

Iz policije su izvijestili da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc o pljačkama stoljeća: 'Isti obrazac u Parizu i kod Rinčićke. Čokoladica, dragulji, zviz pa u džep'

SesvetePljačkaHrvatska PoštaRazbojništvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U SESVETAMA /
Upao u poštu, napao zaposlenicu suzavcem i pobjegao s novcem