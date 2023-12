Nakon što je 29. prosinca prošle godine oko 20.20 sati ne svojom krivnjom doveden u stanje jake razdraženosti te je ubodom nožem ocu Zvonku (56) nanio smrtonosne ozljede, Hrvoje K. (26) nepravomoćno je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora, piše 24sata.

Sud ga je osudio za kazneno djelo usmrćenja, a ne ubojstva za što ga teretilo tužiteljstvo, a određena mu je i sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Andrija Jarak iskreno o tome zašto je ubojstvo Ivane Hodak obilježilo njegovu karijeru: 'Apsolutno najgori zločin'

Proglašen je krivim da je 29. prosinca 2022. oko 20.20 sati u obiteljskoj kući na području općine Hum na Sutli oca Zvonka, čijem je učestalom vrijeđanju i zlostavljanju majke u alkoholiziranu stanju često svjedočio, i koji ga je kritične večeri u njegovu stanu primio za majicu u predjelu prsa i počeo gurati prema kuhinji, zadao dvije rane kuhinjskim nožem. Oca je jednom ubo u prsa nožem duljine oštrice 14 centimetara i ozlijedio mu pluća, a drugi puta u nadlakticu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanje jakog afekta

Vještak psihijatar utvrdio je da je Hrvoje, uslijed te dugotrajne patnje, ne svojom krivnjom doveden u stanje jakog afekta u kojem je počinio to djelo. Također, u vrijeme počinjenja djela bio je bitno smanjeno ubrojiv.

I kobne večeri je otac, utvrdio je sud, došao Hrvoju u stan u kojem je živio s djevojkom, danas suprugom, i to nakon što ju je večer prije pitao hoće li se seksati s njim, za što je Hrvoje saznao. Obojica su bila pod utjecajem alkohola, no Zvonko je napao Hrvoja, koji je uzmicao, kao što je to i ranije radio, a u trenutku kad je uzmakao do kuhinje dohvatio je nož, koji mu se našao pri ruci i zadao ocu smrtonosne ozljede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa