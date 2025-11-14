U zagrebačkoj školi pretučen učenik, drugi snimali i navijali...

Zagrebom se ovih dana širi uznemirujuća snimka brutalnog nasilja u dvorištu jedne strukovne srednje škole, koja prikazuje tučnjavu dvojicu učenika dok njihovi kolege sve promatraju, snimaju i istovremeno navijaju.

Sve se dogodilo u petak, što je potvrdio i ravnatelj, a policija navela da je jedan od dječaka priveden.

Na snimci se vidi kako su se dječaci međusobno udarali šakama, a kada je jedan od njih izgubio snagu, drugi ga je udario koljenom i šakama u glavu, prenosi Jutarnji list. Iako je pao na tlo, dječak ga je nastavio mlatiti.

"J*** mu majku, koljeno", "Još ga udri", samo su neki od komentara okupljenih srednjoškolaca iz pozadine.

Napadaju vozače i strane radnike

"Obojica idu u prvi razred, a učenik koji je izudarao kolegu je završio u pritvoru. No, takvo ponašanje u toj školi nije nikakva novost. Gotovo svaki tjedan izbije tučnjava zbog netrpeljivosti učenika jednih prema drugima, a najviše se mlate u dvorištu škole i kod autobusne stanice", kaže osoba koja je ustupila snimku.

Učenici škole su navodno napadali ZET-ove vozače, a nerijetko su im na meti i strani radnici.

Ravnatelj je potvrdio da se sukob zbio u petak te da će učenici snositi sankcije.

O svemu su obaviještena nadležna tijela i policija koja je preuzela postupanje u ovom slučaju.

Jedan od dječaka predan je pritvorskom nadzorniku te je zaradio kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu maloljetnika.

