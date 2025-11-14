FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDALOZNA SNIMKA /

U zagrebačkoj školi pretučen učenik, drugi snimali i navijali...

U zagrebačkoj školi pretučen učenik, drugi snimali i navijali...
×
Foto: Rtl Danas/Ilustracija

Učenici škole su navodno napadali ZET-ove vozače, a nerijetko su im na meti i strani radnici

14.11.2025.
13:35
Dunja Stanković
Rtl Danas/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebom se ovih dana širi uznemirujuća snimka brutalnog nasilja u dvorištu jedne strukovne srednje škole, koja prikazuje tučnjavu dvojicu učenika dok njihovi kolege sve promatraju, snimaju i istovremeno navijaju. 

Sve se dogodilo u petak, što je potvrdio i ravnatelj, a policija navela da je jedan od dječaka priveden. 

Na snimci se vidi kako su se dječaci međusobno udarali šakama, a kada je jedan od njih izgubio snagu, drugi ga je udario koljenom i šakama u glavu, prenosi Jutarnji list. Iako je pao na tlo, dječak ga je nastavio mlatiti. 

"J*** mu majku, koljeno", "Još ga udri", samo su neki od komentara okupljenih srednjoškolaca iz pozadine. 

Napadaju vozače i strane radnike

"Obojica idu u prvi razred, a učenik koji je izudarao kolegu je završio u pritvoru. No, takvo ponašanje u toj školi nije nikakva novost. Gotovo svaki tjedan izbije tučnjava zbog netrpeljivosti učenika jednih prema drugima, a najviše se mlate u dvorištu škole i kod autobusne stanice", kaže osoba koja je ustupila snimku. 

Učenici škole su navodno napadali ZET-ove vozače, a nerijetko su im na meti i strani radnici. 

Ravnatelj je potvrdio da se sukob zbio u petak te da će učenici snositi sankcije. 

O svemu su obaviještena nadležna tijela i policija koja je preuzela postupanje u ovom slučaju. 

Jedan od dječaka predan je pritvorskom nadzorniku te je zaradio kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu maloljetnika. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimku tučnjave maskiranih mladića u centru Zagreba

NasilješkolaZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKANDALOZNA SNIMKA /
U zagrebačkoj školi pretučen učenik, drugi snimali i navijali...