PROMET ZATVOREN /

Nova tragedija na zaobilaznici Turnja! U sudaru auta i kamiona poginula jedna osoba

Nova tragedija na zaobilaznici Turnja! U sudaru auta i kamiona poginula jedna osoba
Foto: Profimedia/ilustracija

Promet je na tom dijelu zatvoren, te je preusmjeren kroz naselje Turanj

2.2.2026.
18:45
Tajana Gvardiol
Profimedia/ilustracija
U prometnoj nesreći u ponedjeljak u 16.25 sati na zaobilazinici Turnja, poginula je jedna osoba. U nesreći su sudjelovali teretni i osobni automobil, navodi policija.

Promet je na tom dijelu zatvoren, te je preusmjeren kroz naselje Turanj. Vozač osobnog automobila je poginuo. Slijedi provođenje očevida i utvrđivanje svih okolnosti nastanka prometne nesreće. Promet je na tom dijelu zatvoren, te je preusmjeren kroz naselje Turanj, kažu još u policijskoj Upravi karlovačkoj, piše KaPortal.

Nova tragedija na zaobilaznici Turnja! U sudaru auta i kamiona poginula jedna osoba