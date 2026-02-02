Nova tragedija na zaobilaznici Turnja! U sudaru auta i kamiona poginula jedna osoba

U prometnoj nesreći u ponedjeljak u 16.25 sati na zaobilazinici Turnja, poginula je jedna osoba. U nesreći su sudjelovali teretni i osobni automobil, navodi policija.

Promet je na tom dijelu zatvoren, te je preusmjeren kroz naselje Turanj. Vozač osobnog automobila je poginuo. Slijedi provođenje očevida i utvrđivanje svih okolnosti nastanka prometne nesreće. Promet je na tom dijelu zatvoren, te je preusmjeren kroz naselje Turanj, kažu još u policijskoj Upravi karlovačkoj, piše KaPortal.

