Noćna drama u Zagrebu: Pucao i ispucavao pirotehniku, pogledajte policiju u akciji

Prava akcijska odvijala se sinoć u zagrebačkom kvartu Gajnice gdje je jedan uznemireni građanin s prozora stana pucao iz zračne puške te ispaljivao pirotehnička sredstva.

Susjede je probudio glasan pucanj, a kvart se u trenu napunio interventnim policijom.

Napominjemo da nije u pitanju teroristički napad, kako je navedeno u naslovu video snimke.

Muškarac je nastavio pucati i kada je policija stigla. Zbrinut je na liječenju.