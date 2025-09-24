DIVLJANJE U KVARTU /

Noćna drama u Zagrebu: Pucao i ispucavao pirotehniku, pogledajte policiju u akciji

Foto: Screenshot/tiktok

Muškarac je nastavio pucati i kada je policija stigla

24.9.2025.
14:11
danas.hr
Screenshot/tiktok
Prava akcijska odvijala se sinoć u zagrebačkom kvartu Gajnice gdje je jedan uznemireni građanin s prozora stana pucao iz zračne puške te ispaljivao pirotehnička sredstva.

Susjede je probudio glasan pucanj, a kvart se u trenu napunio interventnim policijom.

Napominjemo da nije u pitanju teroristički napad, kako je navedeno u naslovu video snimke.

@14mili88 sucut obiteljima poginulih 🕊️#trostrukoubojstvo#rip#fyp ♬ original sound - mili

Muškarac je nastavio pucati i kada je policija stigla. Zbrinut je na liječenju.

