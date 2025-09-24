Noćna drama u Zagrebu: Pucao i ispucavao pirotehniku, pogledajte policiju u akciji

KAD ĆE STATI? /
Muškarac je nastavio pucati i kada je policija stigla
Prava akcijska odvijala se sinoć u zagrebačkom kvartu Gajnice gdje je jedan uznemireni građanin s prozora stana pucao iz zračne puške te ispaljivao pirotehnička sredstva.
Susjede je probudio glasan pucanj, a kvart se u trenu napunio interventnim policijom.
Napominjemo da nije u pitanju teroristički napad, kako je navedeno u naslovu video snimke.
Muškarac je nastavio pucati i kada je policija stigla. Zbrinut je na liječenju.