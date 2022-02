Odvjetnik Anto Nobilo za N1 komentirao je uhićenje ministra Darka Horvata, ali i reakciju premijera koji tražio da "DORH objasni što je toliko hitno", i u više navrata imenom spomenuo glavnu državnu odvjetnicu.

"Ovo je loš dan premijera, nikad ovako nije istupio, ustavno-pravno katastrofalno”, rekao je Nobilo i pojasnio: "Rekao bih da ništa nije znao o uhićenju i osjeća se osobno uvrijeđenim.".

Nobilo, ističe, da je praksa već 30 godina da se večer prije dolazi premijeru i najavi uhićenje visokog dužnosnika.

"To nije zakon, to je bila praksa 30 godina. Smatra se nepristojnim da premijer to sazna ujutro iz portala. Po njemu vidim da je uvrijeđen i zato je dao nekoliko izjava koje ne stoje. Ne može on prozivati USKOK jer tajming šteti njegovoj ovotjednoj politici”, dodao je.

'Ovo je dvostruka promjena'

Na pitanje je li postojala praksa odabira tajminga za uhićenja, ako je već postojala za obavještavanje premijera, Nobilo je pojasnio: “Puno puta sam prozivao DORH za tajming jer se obično usklađivalo s tajmingom vladajućih. DORH je odgovarao da postupaju kad se steknu zakonski uvjeti. Tajming je išao na ruku vladajućih, ovo se sad okrenulo, a ako premijer nije znao, onda je to dvostruka promjena. Ni ministar unutrašnjih poslova znači da nije znao očito", kaže.

'Ovo je klasika - šest ujutro, pretres, uhićenje'

Opisao je i što se sve može iščitati iz ovakvog postupanja.

"U slučaju da vas pozovu na razgovor, to se svakodnevno događa. Ovo je klasika, dolazak u šest ujutro, pretres i uhićenje. Lišili su ga slobode. Ako je uhićen, to u pravilu znači da DORH predlaže pritvor, sudac istrage ga određuje, ali on je u ovom trenutku lišen slobode", dodao je Nobilo i rekao da ako danas sudac istrage ne zatvori Horvata, on u ponedjeljak dolazi na posao.

'DORH je htio poslati poruku da su neovisni'

Govoreći o tajnovitosti postupanja i je li to možda znak upletenosti još nekih članova Vlade, Nobilo je istaknuo: "Mislim da ne. Mislim da se radi o prizemnijoj stvari. Svi smo osudili glavnu državnu odvjetnicu nakon one presice i mislim da su oni to osjetili kao presiju i krimen da su potrčko izvršne vlasti. Ovako su pokušali poslati poruku da su nezavisni", zaključuje i dodaje da "Zlata Hrvoj-Šipek nema što objašnjavati”.