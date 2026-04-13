KAOS U PROMETU /

Zastoj u centru Zagreba zbog sudara kamiona i tramvaja: Staklo je posvuda, ove linije voze zaobilazno

Zastoj u centru Zagreba zbog sudara kamiona i tramvaja: Staklo je posvuda, ove linije voze zaobilazno
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da su tramvaju smrskani prozori na više mjesta te da se staklo rasulo po tračnicama i po cesti

13.4.2026.
11:01
Dunja Stanković
Zbog prometne nesreće u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici, gdje su se sudarili kamion i ZET-ov tramvaj, došlo je do zastoja u ponedjeljak ujutro.

Nesreća se dogodila malo iza devet sati na raskrižju Vlaške i Draškovićeve u smjeru Glavnog kolodvora i Trga bana Jelačića. Zbog toga neke linije tramvaja voze izmijenjenom trasom. 

"Linije 4, 11 i 12 iz Maksimirske prometuju Šubićeva - Zvonimirova - i dalje svojom trasom. Linija 6 s Črnomerca do Borongaja, a polasci iz Savskog gaja voze do Kvaternikovog trga", navode iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET). 

Linije 8 i 14 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok od Mihaljevca do Kaptola vozi autobus. 

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da su tramvaju smrskani prozori na više mjesta te da se staklo rasulo po tračnicama i po cesti. 

Na terenu su djelatnici ZET-a koji rade na uklanjanju vozila. 

ZET je u 10.54 sati stavio novu obavijest: "Završen je zastoj tramvajskog prometa u Draškovićevoj ulici. U tijeku je normalizacija prometa."

