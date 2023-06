U Splitu je večeras napadnut dogradonačelnik Bojan Ivošević. Tu informaciju potvrdio je Telegramu splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

“Ivošević trenutno u policiji daje iskaz. Izašao je van s redarima da obiđe grad i vidi što se događa, a onda ga je fizički napao djelatnik jednog ugostiteljskog objekta. Bio je dovoljno priseban da izbjegne udarac”, kazao je Puljak.

Gradonačelnik je dodao i da ih svaki dan netko napada, a da "uvođenje reda zahtijeva dosta živaca".

Napadnut i u rujnu

Ivošević je fizički napadnut i u rujnu prošle godine.

"Ovog petka u kući do moje dogodilo se obiteljsko nasilje, nažalost ne prvi put, kako sam kasnije saznao od ostalih susjeda. Osoba od prije poznata hrvatskom pravosuđu zbog provala i narkotika zlostavljala je svoju ženu/curu. Kako sam odgojen da uvijek reagiram i zaštitim slabije, kada sam bio ispred kuće, zavikao sam 'prestani se derat', nakon čega je rastrojena osoba iskočila kroz prozor prizemlja i dotrčala do mene udarivši me šakom u glavu i vičući da mu se ne miješam u život, na što ja nisam reagirao, već rekao da zovem policiju, a osoba je skupila stvari i pobjegla iz stana", poručio je Ivošević tada.

