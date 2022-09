Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević (32) napadnut je u subotu, 3. rujna oko 16 sati u Splitu u ulici Kruševića gumno. Kazneno je prijavio nepoznatu osobu zbog kaznenog djela prijetnje, javlja Slobodna Dalmacija. Ivošević je policiji prijavio susjeda kojeg zna samo iz viđenja, a koji ga je, nakon što su se porječkali, udario šakom. Dogradonačelnik ima lakše ozljede glave te je bio zatražio i liječničku pomoć u KBC-u Split.

Slobodna Dalmacija piše kako se radilo o sukobu zbog glasne glazbe koju je navodno puštao susjed, no splitski dogradonačelnik iznio je drugačiju priču.

Ivošević se u međuvremenu oglasio na Facebooku postom u kojem je objasnio što se dogodilo.

"Ovu subotu u kući do moje dogodilo se obiteljsko nasilje, nažalost ne po prvi put kako sam kasnije saznao od ostalih susjeda. Osoba od prije poznata hrvatskom pravosuđu zbog provala i narkotika zlostavljala je svoju ženu/curu. Kako sam odgojen da uvijek reagiram i zaštitim slabije kada sam bio ispred kuće zavikao sam prestani se derat nakon čega je rastrojena osoba iskočila kroz prozor prizemlja i dotrčala do mene udarivši me šakom u glavu vičući da mu se ne miješam u život, na što ja nisam reagirao već rekao da zovem policiju, a osoba je skupila stvari i pobjegla iz stana.

Sramotno je da novinar Slobodne Dalmacije vrištanje žene naziva glasnom glazbom, al to je očito na tragu trenutnog stanja u državi i kako se nasilje nad ženama tretira dok ne bude prekasno. Uvijek reagirajte na nasilje nad ženama makar to za dio Slobodne Dalmacije bila muzika za njihove uši", poručio je Bojan Ivošević.