RAZBOJNIŠTVO /

Pljačka na Črnomercu: Zaskočili stranog radnika u taksiju i uzeli mu novac

Pljačka na Črnomercu: Zaskočili stranog radnika u taksiju i uzeli mu novac
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Policija traži skupinu napadača

19.11.2025.
8:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Lukunic/pixsell
Skupina od četiri razbojnika u utorak su oko 17.45 sati na Črnomercu u Ulici Lea Mullera napala 28-godišnjeg taksistu te mu ukrala novac.

Kako navode iz policijske uprave zagrebačke, taksist je stranac s reguliranom boravkom u Republici Hrvatskoj. 

Razbojnici su mu ukrali nekoliko stotina eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku te policija traži razbojnike. 

