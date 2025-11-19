Pljačka na Črnomercu: Zaskočili stranog radnika u taksiju i uzeli mu novac

Skupina od četiri razbojnika u utorak su oko 17.45 sati na Črnomercu u Ulici Lea Mullera napala 28-godišnjeg taksistu te mu ukrala novac.

Kako navode iz policijske uprave zagrebačke, taksist je stranac s reguliranom boravkom u Republici Hrvatskoj.

Razbojnici su mu ukrali nekoliko stotina eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku te policija traži razbojnike.

