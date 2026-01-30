Zvjerski napad kod Sheratona: Beskućnik ženi slomio kosti lica, sve snimile kamere

Bivši djelatnik ZET-a I. L. (35), koji je u međuvremenu postao beskućnik i osuđivana osoba te prima 675 eura inkluzivnog dodatka, prije nepunih godinu dana ničim izazvan okomio se kod hotela Sheraton na tri prolaznice koje nije poznavao.

I. L. je oko 18.40 hodao Draškovićevom ulicom i kod hotela Sheraton prišao nepoznatoj prolaznici te svojim tijelom snažno udario o njezino. Pala je i ogulila koljena. Drugu je zaskočio dok je stajala ispred bankomata Zagrebačke banke kod ulaza u noćni klub Secret uz Sheraton. Rukom ju je uhvatio za rame, a drugom za glavu te glavom snažno udarao u bankomat.

Treću je prolaznicu udario šakom u lice, je, slomio joj je pritom naočale i zlatnu naušnicu, a osim materijalne štete, žena je zadobila ozljede desnog oka, podljev vjeđa, prijelom očne šupljine s utisnućem, prijelom luka jagodične kosti te prijelom gornječeljusnog sinusa i nosnih kosti, donosi Jutarnji list.

Njegovo zvjersko ponašanje zabilježio je i videonadzor, a sada je dobilo sudski epilog na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu gdje je, na prijedlog zagrebačkog tužiteljstva, osuđen zbog nanošenja teških ozljeda, dvaju nasilničkih ponašanja i oštećenja tuđe stvari na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i pol.

No, od izrečenih 18 mjeseci polovica je bezuvjetni dio, dok je drugih devet mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje. U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a sud mu je ujedno izrekao dvije sigurnosne mjere: obvezno psihijatrijsko liječenje, koje će trajati sve do isteka uvjetovanog dijela kazne, te obvezno liječenje od ovisnosti u trajanju od tri godine. Također mora obeštetiti s 1700 eura ženu koju je pretukao i potrgao joj stvari, ali zato troškove sudskog postupka ne mora platiti.

U sudnici se pokajao te je priznao krivnju koja mu se stavljala na teret optužnicom.

"Moj je problem bilo to što nisam svjesno popio terapiju kako bih mogao konzumirati alkohol o kojem sam ovisan već nekoliko godina. Svjestan sam problema i želim se liječiti. U zatvoru mi alkohol nije dostupan, a pod terapijom se osjećam puno bolje. Želim početi novi život. Tri tjedna prije nego što sam 5. veljače 2025. završio u pritvoru, bio sam beskućnik", rekao je.

