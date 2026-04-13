NESREĆA KOD PAŠMANA /

Na njemačkoj brodici buknuo požar: Potonula je sa 150 litara goriva u spremniku

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Na mjestu nesreće utvrđeno je da nitko od tročlane posade nije ozlijeđen, a riječ je o njemačkim državljanima koji su odbili ponuđeni liječnički pregled

13.4.2026.
21:33
Hina
Njemačka motorna brodica planula je pa potonula u uvali Žinčena na otoku Pašmanu, a u nesreći nije bilo ozlijeđenih i nije uočeno onečišćenje mora, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, navodeći da se nesreća dogodila za vrijeme jakog nevremena.

Dojava o požaru zaprimljena je u 12,50 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, nakon čega su na teren poslani službenici zadarske Lučke kapetanije i vatrogasci.

Na mjestu nesreće utvrđeno je da nitko od tročlane posade nije ozlijeđen, a riječ je o njemačkim državljanima koji su odbili ponuđeni liječnički pregled.

Unatoč brzoj vatrogasnoj intervenciji, opožarena brodica potonula je na sidrištu na dubinu od oko pet metara. Prema izjavi vlasnika brodice, u spremniku je ostalo oko 150 litara dizelskog goriva, no zasad nije uočeno onečišćenje mora.

Nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih uvjeta planira se vađenje olupine. Zadarska Lučka kapetanija provodi izvide radi utvrđivanja uzroka požara i potonuća.

