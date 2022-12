Matej Periš u Beogradu je nestao u noći s 30. na 31. prosinac 2021. godine, a tijelo su mu pronašli pet mjeseci kasnije. Matej je izašao u klub 'Gotik' s društvom, a napustio ga je sam. Snimka njegovog kretanja nakon izlaska iz kluba još uvijek nije razjašnjena. Mladićevo nelogično kretanje i trčanje, zaustavljanje taksija, pa ulazak u vodu kod kafića 'Savanova', samo je dio slagalice kojoj je nedostajao jedan dio - razlog zašto je Matej te večeri napustio klub.

Matejev nestanak ujutro su prijavili prijatelji. No, njihove izjave nisu doprinijele tome da policija utvrdi zašto je mladi Splićanin iznenada napustio klub iza ponoći, nakon čega mu se gubi svaki trag. Točno to, ni godinu dana kasnije, nitko ne zna.

Zadnji put kamera ga snimila kako ulazi u vodu

Njegovi prijatelji nikada se nisu oglašavali za medije. Ni hrvatska ni srpska javnost nisu dočekale da itko od Matejevih prijatelja, koji su te večeri bili s njim, javno kažu što se dogodilo te večeri i zašto nisu odmah prijavili njegov nestanak. Jedino što su napravili je da su snimili video ispred kluba i stavili ga na YouTube.

Posljednji put je Mateja kamera snimila kako ulazi u vodu kod kafića 'Savanova', a telefon mu je lociran kod Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav. Bazne stanice locirale su signal mobitela prvo kod 'Savanove', a tek kasnije kod Velikog ratnog otoka.

Zanimljivo je da mu je telefon lociran čak dva i pol sata nakon što je Matej posljednji put viđen kako silazi niz stepenice u Savu.

Povezivali ga sa Splićankom kojoj se zadnjoj javio

Maja Sopota, 31-godišnja Splićanka, posljednja je osoba kojoj se Matej javio. Nakon što je ova informacija objavljena u medijima, svi su se zapitali tko je ona i je li povezana s Periševim nestankom.

Potom se oglasila u medijima te iznijela niz detalja o svojem posljednjem kontaktu, ali je između ostalog otkrila da je poziv u 22.29 propušten.

"30. prosinca zove me prijateljica Teodora da idemo u restoran, pred sam ulazak u restoran zvoni mi telefon koji je bio na zadnjem sjedištu automobila. Parkirala sam i gledala još kako ću slupati auto... Snijeg, led, nisam navikla na takve uvjete jer sam s mediteranskog područja, rekoh vidjet ću kada uđemo u restoran", rekla je tada Maja.

Sopta je tom prilikom istaknula da je prošla poligraf na policiji, da je ispričala sve što zna, no opet je njezino pojavljivanje u javnosti otvorilo brojna pitanja zbog kontradiktornih izjava.

Pronađen mu mobitel u džepu

Tijelo muškarca koji je na sebi imao odjeću koju je Matej nosio prije nestanka pronađeno je 18. svibnja oko 9 sati. Tijelo su pronašli mornari. Uskoro forenzičari i policija.

U džepu mu je pronađen mobitel, a na ruci srebrni sat. Prilikom identifikacije, koja je potvrđena na temelju DNK analize i vizualnog pregleda, policijski službenici su na licu mjesta rekli da pronađeno tijelo uvelike odgovara nestalom Splićaninu.

Kako je tada za srpski Blic ispričao Milovan Zelenović, kapetan broda čija je posada uočila mladića, njegov kolega vidio je slovo "V" na cipeli mladića kako pluta u vodi, zbog čega je odmah pomislio da je to Matej. Tijelo su vidjeli oko 9 sati kako se kreće nizvodno te su odmah pozvali policiju. Prema njihovim riječima, tijelo je plutalo licem prema dolje, no ipak je bilo jasno da je riječ o muškarcu. Tijelo koje je bilo u fazi raspadanja vjetar je odnio do same obale.

Veliki oproštaj u Splitu i Beogradu

Službena informacija iz MUP-a stigla je 19. svibnja. Priopćeno je da je DNK analizom pronađenog tijela utvrđeno da se radi o Mateju, a prema nalazima obdukcije smrt je nastupila na nenasilan način.

Na splitskoj rivi deseci građana okupili su se kako bi odali počast svom sugrađaninu. Isplovilo je 20-ak brodova i jedan veliki jedrenjak, nakon čega su građani zapalili baklje.

Beograđani su Perišu također priredili i posljednji pozdrav te pustili balone na mjestu gdje je posljednji put viđen.

Matejev otac: ' Imao sam neki loš predosjećaj '

"Posljednji put sam sa svojim sinom ručao na Božić 2021. godine i tada smo on, ja i njegove dvije sestre odigrali posljednju partiju na karte. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je to na ovom svijetu naš posljednji zajednički ručak. No, eto, tako je očigledno bilo suđeno, zapisano u nekim nama, običnim ljudima, nevidljivim knjigama", rekao je sada otac Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, Nenad nije htio da njegov sin ide u Beograd i pokušao ga je od toga i odgovoriti, ali nažalost nije uspio.

"Pitate me jesam li se protivio Matejevu odlasku u Beograd? Jesam. A reći ću vam iz kojih razloga. Razgovor oko odlaska o Beograd vodili smo Matej i ja više od dva mjeseca. Bio sam protiv toga da ide u Beograd, i to iz jednostavnog razloga jer sam u sebi imao neki loš predosjećaj. Također su mu i sestre govorile da ne ide u Beograd, ali on je htio ići sa svojim prijateljima. Govorio sam mu kako je Beograd odličan grad za provod, da je velik, da se čovjek može zabaviti na puno mjesta, ali sam mu isto tako govorio i da je daleko. Želio sam da ide, ako već mora nekamo ići na doček, negdje bliže, ne tako daleko. No u svojim nagovaranjima nisam uspio, a da sam uspio, nikada ne bismo doznali što smo izbjegli."

Otac i sin su se posljednji put čuli 30. prosinca 2021.

"Zvao me s granice Hrvatske i Srbije. Nazvao me je zbog COVID testa, za koji sam mu rekao da je negativan. Nakon toga smo komunicirali porukama, preko WattsAppa. Bio sam zadovoljan što mi je sin dobro i što je sa svojim prijateljima, iako je u meni, u mojoj nutrini, bilo malo straha", rekao je Nenad.

Vjeru u Boga Periš ističe kao nešto što ga je održalo na životu, kao nešto što mu je dalo snage da prebrodi najteže trenutke svoga života.

"To što se, nažalost, dogodilo, dogodilo se, i ja, odnosno mi, tu stvarnost moramo prihvatiti ma kakva god ona bila. Kao čovjeku, takvu stvarnost je nemoguće prihvatiti, ali kao vjernik ja je moram prihvatiti. Ja svjedočim onome što se dogodilo, a dogodilo se to da je Matej morao otići s ovog svijeta na jedan jako težak i traumatičan način. Sam u rijeci, i to je ono najteže za prihvatiti, da mu nitko u tom trenutku nije mogao pomoći. Imam nadu u istinu, a to je vjera u ljubav, u vječnost, i siguran sam da ćemo se moj sin i ja ponovno susresti, ponovno naći i ponovno odigrati partiju karata", rekao je Periš i dodaje da mu je ovo najveće iskušenje u životu.

"Sutra, 31. prosinca, za Mateja će u crkvi svetog Frane na Rivi, u 12 sati, za obitelj i prijatelje biti održana misa zadušnica i tako će biti sve dok ja budem živ", kaže Nenad Periš.