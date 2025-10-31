Znate li što je ovo na slici? Muškarcu u Čakovcu upali u kuću baš zbog ovih paketića

Policija je u srijedu, na temelju naredbe Općinskog suda u Čakovcu, pretražila kuću i druge pripadajuće prostorije u Piškorovcu u vlasništvu muškarca (31).

Tijekom pretrage policija je pronašla 284 komada aluminijskih smotuljaka ispunjenih materijom nalik na drogu sintetski kanabinoid, takozvani Galaxy, ukupne bruto mase 45,2 grama.

Policija je muškarcu oduzela Galaxy te će ga dostaviti na toksikološko vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".

Istraga je u tijeku.

