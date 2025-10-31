Ukrao više tisuća eura naivnom čovjeku u Virovitici: Sve je počelo pozivom

Na području Virovitice stariji muškarac (77) postao je žrtva drske prevare. U četvrtak je nepoznatom muškarcu predao više tisuća eura nakon što ga je lažni liječnik telefonski uvjerio da mu je kći teško stradala i da joj je hitno potrebna operacija, izvijestila je policija.

Muškarac se lažno predstavio kao ortoped i starcu ispričao zabrinjavajuću priču o tome kako mu je kći na poslu doživjela nesreću. Lažni liječnik ga je uvjerio da je za operaciju noge hitno potreban novac.

Zabrinuti starac je slijedio upute i na kućnom pragu u Virovitici nepoznatom muškarcu predao iznos od više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Policija apelira na oprez

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske ponovno su uputili apel građanima, posebice onima starije životne dobi, da budu na oprezu. Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za najbliže i stvaraju fiktivnu situaciju koja zahtijeva brzu reakciju, a kontakt najčešće ostvaruju telefonskim pozivom.

Tipičan scenarij uključuje tvrdnju da je član obitelji, najčešće dijete, teško nastradao te da je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti određeni iznos. Novac se potom traži na točno određenoj lokaciji.

Iz policije savjetuju da ukoliko zaprimite sumnjiv poziv odmah prekinete razgovor i o svemu obavijestite policiju pozivom na broj 192.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko stoji iza SMS prijevara? Iz pošte poručuju: 'Gotovo ih je nemoguće otkriti'