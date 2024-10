Strava kod Zadra: 'Upao je u kuću i prebio mene, majku, muža i maloljetnu kćerku. Na slobodi je'

"On će nas ubiti! Zapamtite što sam vam rekla! On ima oružje i on će nas ubiti! Pitanje je samo vremena. To sam rekla i u Državnom odvjetništvu, a to sad govorim i vama. A njega su, iako znaju tko je i kakav je, isti dan pustili na slobodu", rekla je za Zadarski.hr uplašena i uplakana žena koju je u ponedjeljak u njezinoj ući napao I.Z. (38). Napad se dogodio u mjestu Vrana kod Biograda, a muškarac nije napao samo nju već je pretukao njezinog muža, majku i maloljetnu kćer. Prije nego što ih je divljački napao u njihovu kuću su upali njegova partnerica i maloljetna kćer koje su također napale njezinu kćer.

"Vi ne možete ni zamisliti što mi proživljavamo. Od kada je on pušten na slobodu mi normalno ne možemo živjeti. Svi znaju tko je on i koje probleme stvara drugim ljudima. On se na društvenim mrežama naslikava s automatskim oružjem i hvali kako će ići u Ukrajinu ili da je već bio u Ukrajini, više ni ne znam. Prebio mi je kćer, mene, muža i majku, a oni njega puštaju! Pa u kakvom mi to zemlji živimo? Što nam se treba dogoditi da tog čovjeka netko stavi tamo gdje mu je mjesto", ogorčena je i uplašena žena koja se medijima obratila nakon što je čula da napadač navodno uživa zaštitu utjecajnih ljudi koji su i dosad više puta pomogli u zataškavanju njegovih nasilnih ispada.

Policija potvrdila napad

Zadarska policija je za Zadarski.hr potvrdila događaj.

"Policijski službenici Policijske postaje Biograd u utorak, 1. listopada, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske hrvatskog državljanina u dobi od 38 godina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu troje hrvatskih državljana te kazneno djelo prijetnje i tjelesna ozljeda na štetu maloljetne hrvatske državljanke.Muškarca se sumnjiči da je 20. rujna oko 20 sati na širem biogradskom području, na otvorenom dijelu obiteljske kuće u vlasništvu hrvatskog državljanina, zbog narušenih međusobnih odnosa, uputio ozbiljne prijetnje smrću prema 40-godišnjaku, 35-godišnjakinji, 61-godišnjakinji i maloljetnoj hrvatskoj državljanki, a potom je na njih i fizički nasrnuo, udarajući ih rukama po tijelu i glavi. Policijski službenici su istu večer, ubrzo nakon zaprimljene dojave, uhitili 38-godišnjaka te je doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. U događaju su četiri osobe ozlijeđene. Tri osobe je liječnički zbrinula Hitna medicinska pomoć, a jednoj osobi je liječnička pomoć pružena u OB Zadar.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, muškarac je predan u pritvorsku jedinicu policije, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava. U svezi navedenog događaja policija je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu zbog kaznenog djela Tjelesna ozljeda i protiv 39–godišnje hrvatske državljanke koju se sumnjiči da je prethodno, neposredno prije upućenih prijetnji i fizičkog napada od strane 38-godišnjaka, na mjestu događaja verbalno, a potom i fizički nasrnula na navedenu maloljetnicu koju je pri tom ozlijedila", navodi se u odgovoru PU zadarske.

Policija je za isti portal odgovorila da u svom redovnom dnevnom izvještaju javnosti o ovome nije izvijestila jer su u incidentu sudjelovale maloljetne osobe.

'Kćer je zvala policiju, ali od šoka nije mogla objasniti što se događa. Ponavljala je I.Z. je došao, ubit će nas'

"A ja, moja majka i moj muž? ? mi smo isto mladež? Pa nekidan su objavili da su uhitili maloljetnike koji su krali po trgovinama, a ovdje je zreo muškarac visok dva metra pokušao ubiti moju maloljetnu kćer! I to nije za objaviti u medijima. Molim vas, nemojte biti naivni! Njega se štiti godinama, zato se i usuđuje ovako nas napasti u našoj kući", kaže napadnuta žena.

"Bilo je oko petnaest do osam navečer kada su mi na vrata kuće došla njegova 14-godišnja kćerka i njegova nevjenčana supruga, inače odgojiteljica u jednom dječjem vrtiću u Zadru. Bila sam u kupatilu i vrata im je otvorio moj maloljetni sin. Bez pitanja, i jedna i druga ušle su u kuću i došle do moje sobe. Njegova kćer je rekla da su 'došle riješiti stvari' s mojom kćerkom. Rekla sam im da izađu iz kuće i da ne želimo imati posla s njima i njenim ocem jer znamo tko je i što je. Želimo imati svoj mir. One su odbile izaći iz kuće 'nemaš ti nas pravo izbaciti' odgovorila mi je njegova partnerica. Pokušala sam je izgurati, ali nisam uspjela, no nekako sam je dogurala do vrata gdje me ona počupala za kosu. Čim sam zatvorila vrata nazvala sam policiju. Nakon desetak minuta dolazi I.Z. Ulazi kroz naše dvorište, dere se iz svega glasa i prijeti mome suprugu. 'Izađi, majku vam j*bem, sve ću vas pobiti' Za njim su išle njegova partnerica, te njezina i njegova kćer, što se sve može vidjeti na snimkama s nadzorne kamere koje smo predali policiji. Moj muž je bio u kuhinji, a sinu i kćeri, koji idu u sedmi i osmi razred, rekla sam da uzmu mobitele, idu u sobu i zaključaju se, te odmah nazovu policiju. Kćerka je nazvala policiju, ali je bila u takvom šoku da nije mogla objasniti što se događa. Samo je ponavljala: 'I.Z je došao, ubit će nas! I.Z. je došao, ubit će nas", prepričava gospođa.

'Potrčao je prema mojoj kćeri, htio je šakom udariti po tjemenu kao čekićem. Dva put je padala u nesvijest'

"Bila sam sigurna da će doći s oružjem. Ja sam izašla ispred ulaza, jer živimo na katu, a izašla je i moja majka koja živi u prizemlju. Našli smo se na vrhu stepenica kad je I.Z. došao i onda je počelo. Najprije je mene izudarao šakom, pa moju kćer, onda majku i mog supruga. Udarao nas je kako je stigao. Pazite, on im skoro dva metra, moja kćerka je pola metra niža od njega. Mene je udario u lijevu sljepoočnicu tako snažno da sam pala i izgubila svijest. Na snimci se vidi kako je u tom trenutku njegova kćer, užasnuta što joj je otac napravio, stavila ruku na usta. Kad sam se vratila, ugledala sam kako moga muža pokušava gurnuti preko ograde. Moj ga je muž, ni sam ne zna kako, uspio u obrani udariti tako da mu je razbio arkadu. Potom mu je zavrnuo ruku iza leđa s namjerom da se smiri. Njegova kćer se neprestano derala mojoj majci: 'Mi smo Z.! Došli smo riješiti neke stvari s vašom unukom'. Ja sam se pridigla i spustila se u dvorište gdje je bila moja kćer. Tamo su je dohvatile 'odgojiteljica' i njegova kćerka, bacile su je na pod i počele tući nogama. Pokušavala sam ih odgurnuti od kćerke, a u pomoć mi pristiže majka koju je prethodno I.Z. šakama izudarao po licu, oku, nosu, ustima. Uspijevamo obraniti moju kćerku, ali se I.Z. u tom trenu otrgnuo mom mužu. Potrčao je prema mojoj kćeri i, onako visok i snažan, htio je šakom udariti po tjemenu kao čekićem. Znate što to znači: da je udario, na mjestu bi joj slomio vrat! Kad je moj muž vidio što smjera, zatrčao se i srušio ga na zemlju. Moja kćer je tada prvi put pala u nesvijest. Kad sam je uspjela podignuti, opet su je napale ove dvije i zadale joj nekoliko udaraca. Ponovno se srušila i izgubila svijest. Moj je muž dva puta stavljao na bok i vadio joj jezik kako se ne bi ugušila, a I.Z. i njegova pratnja su nas i dalje vrijeđali. Nakon toga su krenuli prema automobilu da bi se u jednom trenutku 'odgojiteljica' opet vratila ispred našeg dvorišta. Počela se uvijati kao da pleše i derati: 'Ajde, dođite ovdje, ako smijete'. Potom je i ona ušla u automobil. Pokušali su pobjeći, ali na dnu ulice dočekala ih je policija. Došli su stvarno brzo i odmah pozvali hitnu pomoć. Hitna je pomoć pružena meni, mojoj majci i suprugu, a zbog kćeri smo morali u zadarsku bolnicu. Ostali smo sve do četiri ujutro", opisala je stravično iskustvo pretučena žena.

Kad su ujutro došli iz bolnice napadač je već bio na slobodi.

'I.Z. je morao na hitnu operaciu ligamenata ruke koje je pokidao u napadu'

"Nazvala sam Državno odvjetništvo i tražila razgovor s odgovornim osobama. Plakala sam od muke i zapomagala zašto su to napravili, zašto ga nisu zadržali u zatvoru jer će nas taj čovjek sigurno ubiti. Rekla sam im da je i prije tukao i premlaćivao ljude, a da za to nije odgovarao. Kasnije sam saznala da nije ni bio priveden sucu istrage, da nije dobio sudsku zabranu prilaska. Samo mu je policija zabranila da nam se približava na sto metara. Doznala sam i da je I.Z. morao ići na hitnu operaciju ligamenata. Nedavno je navodno imao operaciju ligamenata ruke, a sada ih je opet pokidao u napadu na nas. Onda znate što je to bilo", očajna je žena.

Nazvala je i Ministarstvo pravosuđa te je tražila razgovor s ministrom Habijanom.

"I njima sam rekla što nam se dogodilo i da je naš napadač odmah pušten jer ne želim da se ovo zataška. Ne želim da se ovo ignorira. Danas je napao nas, a sutra može bilo koga. On i njegova kćer i njegova partnerica. Oni su imaju ozbiljnih problema s ponašanjem, oni su agresivci", kaže.

Motiv napada - ljubomora maloljetne kćerke?

Nakon napada po mjestu se proširila vijesti da ih je sve prebio I. Z.

"To su njegova kćer i partnerica proširi po društvenim mrežama. Hvalile su se kako nas je istukao I.Z., oni se s nama sprdaju. Kao, dobili smo što smo trebale… To je monstruozno, ti ljudi su svi bolesni i jako, jako opasni", dodaje.

U napadu je glavna meta bila njezina kći, a što je točan motiv majka kaže da ne zna.

"Njegova kćer je dan prije vidjela moju kćer u društvu s prijateljima među kojima je bio i dečko koji se njoj navodno sviđa. Kasnije sam saznala da je bila jako ljubomorna zbog toga, da se teško napila, i pritom obećala da će se osvetiti mojoj kćerki. Ta djevojka inače ne ide u školu, a zašto, ne znam, no moja kćer redovno ide u školu i nikad nije stvarala probleme nikome. Ali to na koncu nije ni bitno. Bitno je da taj čovjek može prebiti koga poželi i da mu se ništa ne može dogoditi. Zato vas molim da o ovome pište i obavijestit javnost što nam se dogodilo", poručuje pretučena žena.

