Može li bizarnije? Autom završio u rupi kod vrtića u Rijeci...

Bizarna, potpuno nestvarna prometna nesreća dogodila se danas prijepodne na području Potoka, u zoni radova u Rijeci. Automobil je završio u rupi ispred vrtića

Kako javlja Riportal, nisu još uvijek poznate sve okolnosti ni točan uzrok događaja, ali očito je svemu kumovala nepažnja i ignoriranje prometne signalizacije na području izvođenja radova.

Kako su potvrdili iz PU primorsko-goranske, u nesreći nitko nije ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika mogli bi dobiti blaže kazne? Sutkinja otkrila zašto: