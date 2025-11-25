Može li bizarnije? Autom završio u rupi kod vrtića u Rijeci...

HUB UPOZORAVA /
Kako je došlo do nesreće bit će poznatije nakon obavljenog policijskog očevida
Bizarna, potpuno nestvarna prometna nesreća dogodila se danas prijepodne na području Potoka, u zoni radova u Rijeci. Automobil je završio u rupi ispred vrtića
Kako javlja Riportal, nisu još uvijek poznate sve okolnosti ni točan uzrok događaja, ali očito je svemu kumovala nepažnja i ignoriranje prometne signalizacije na području izvođenja radova.
Kako su potvrdili iz PU primorsko-goranske, u nesreći nitko nije ozlijeđen.
