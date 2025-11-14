Teška prometna nesreća u Splitu: Smrtno stradao vozač

LJUBAV JE NA SELU /
Policija provodi očevid, a promet se odvija usporeno
Teška prometna nesreće dogodila se danas oko 14.25 sati u Splitu. U Solinskoj ulici život je izgubio vozač motocikla.
Prema prvoj policijskoj informaciji nesreće se dogodila u 14.25 sati. Policija osigurava mjesto nesreće, a više podataka bit će poznato nakon dovršetka očevida.
U 14.50 sati Solinska ulica u Splitu zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice, kažu u policiji.
