Teška prometna nesreća u Splitu: Smrtno stradao vozač

Teška prometna nesreće dogodila se danas oko 14.25 sati u Splitu. U Solinskoj ulici život je izgubio vozač motocikla.

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreće se dogodila u 14.25 sati. Policija osigurava mjesto nesreće, a više podataka bit će poznato nakon dovršetka očevida.

U 14.50 sati Solinska ulica u Splitu zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice, kažu u policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće