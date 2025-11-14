FREEMAIL
UŽAS /

Teška prometna nesreća u Splitu: Smrtno stradao vozač

Teška prometna nesreća u Splitu: Smrtno stradao vozač
Foto: Rtl

Policija provodi očevid, a promet se odvija usporeno

14.11.2025.
15:30
Hina
Rtl
Teška prometna nesreće dogodila se danas oko 14.25 sati u Splitu. U Solinskoj ulici život je izgubio vozač motocikla.

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreće se dogodila u 14.25 sati. Policija osigurava mjesto nesreće, a više podataka bit će poznato nakon dovršetka očevida. 

U 14.50 sati Solinska ulica u Splitu zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice, kažu u policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

Prometna NesećaSplit
