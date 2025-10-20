UZNEMIRUJUĆA SNIMKA /

Mladići koji su u Splitu brutalno pretukli muškarca (72) završili u istražnom zatvoru

Mladići koji su u Splitu brutalno pretukli muškarca (72) završili u istražnom zatvoru
×
Foto: Slobodna Dalmacija/screenshot

Policija je za maloljetnicima tragala nekoliko dana nakon što se društvenim mrežama proširila snimka koja je nastala prije mjesec dana

20.10.2025.
18:12
danas.hr
Slobodna Dalmacija/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Maloljetnici koji su snimljeni kako brutalno udaraju starijeg muškarca (72) u Splitu završili su u istražnom zatvoru, javlja Dalmatinski portal.

Odluka je to Suca za mladež Općinskog suda u Splitu, a riječ je o mladićima koji imaju 14 i 15 godina. Obojica su od prije poznati policiji. 

Na uznemirujućoj snimci, koju je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se stariji čovjek koji sjedi na klupi, pored njega je gospođa, kada jedan od mladića zadaje prvi udarac, a drugi mladić ga udara u glavu nogom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija pronašla dvojicu maloljetnika koji su tukli muškarca (72)

Na snimci se čuje i kako maloljetnici optužuju starijeg čovjeka da je napao ženu, zbog čega su ga navodno i udarali, dok se žrtva brani da to nije učinila. 

Policija je za maloljetnicima tragala nekoliko dana nakon što se društvenim mrežama proširila snimka koja je nastala prije mjesec dana. 

Počinitelji su ubrzo identificirani i prijavljeni za nasilničko ponašanje te su privedeni  sucu za mladež jer imaju samo 14 i 15 godina. 

POGLEDAJTE VIDEO:  Veliki prosvjed protiv maloljetničkog nasilja u zagrebačkoj Dubravi: Evo što traže roditelji

SplitMaloljetniciIstražni Zatvor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA /
Mladići koji su u Splitu brutalno pretukli muškarca (72) završili u istražnom zatvoru