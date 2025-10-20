Mladići koji su u Splitu brutalno pretukli muškarca (72) završili u istražnom zatvoru

Maloljetnici koji su snimljeni kako brutalno udaraju starijeg muškarca (72) u Splitu završili su u istražnom zatvoru, javlja Dalmatinski portal.

Odluka je to Suca za mladež Općinskog suda u Splitu, a riječ je o mladićima koji imaju 14 i 15 godina. Obojica su od prije poznati policiji.

Na uznemirujućoj snimci, koju je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se stariji čovjek koji sjedi na klupi, pored njega je gospođa, kada jedan od mladića zadaje prvi udarac, a drugi mladić ga udara u glavu nogom.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija pronašla dvojicu maloljetnika koji su tukli muškarca (72)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na snimci se čuje i kako maloljetnici optužuju starijeg čovjeka da je napao ženu, zbog čega su ga navodno i udarali, dok se žrtva brani da to nije učinila.

Policija je za maloljetnicima tragala nekoliko dana nakon što se društvenim mrežama proširila snimka koja je nastala prije mjesec dana.

Počinitelji su ubrzo identificirani i prijavljeni za nasilničko ponašanje te su privedeni sucu za mladež jer imaju samo 14 i 15 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki prosvjed protiv maloljetničkog nasilja u zagrebačkoj Dubravi: Evo što traže roditelji