U nedjelju ujutro na raskrižju Ulica Hrvatskog sokola i zagrebačke avenije u Zagrebu poginuli su 24-godišnji motociklist Matija Podhraški i 68-godišnji biciklist Vinko Dizdar na kojeg je Podhraški naletio velikom brzinom. Policija još utvrđuje tko je od njih dvojice prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

Policija još utvrđuje okolnosti nesreće

Jutarnji list je doznao od obitelji i prijatelja poginulog motociklista da je ovaj nedugo prije kobne nesreće poslao sms-poruku prijateljima bikerima s kojima se trebao odvesti na izlet. "Dečki, dolazim. Prekrasan je dan. Izgleda da ćemo imati super vrijeme za vožnju", napisao je u posljednjoj poruci.

Inače, policija i dalje nastoji utrvditi okolnosti ove nesreće te moli sve koji su bili svjedoci da se jave na broj telefona 01/6530 870 ili 192.

Otac poginulog mladića, Vlado Podhraški, kazao je za Jutarnji list da je njegov sin tog jutra s dvadesetak prijatelja bikera trebao ići na izlet u Križevce. Što se tiče okolnosti nesreće, kaže da obitelj i dalje službeno ništa ne zna, već samo iz priča ljudi koji su se okupili na mjestu nesreće. Za sina kaže da su mu motocikli odmalena bili strast, ali da je volio motocikle, ali da nije "divljao" na cesti.

'Kada je htio brzo voziti, odlazio bi na Grobnik'

"U javnosti je kriva predodžba o motociklistima kao divljacima, ali moj sin nije bio divljak. On je volio brzu vožnju na motoru, ali kad je htio brzo voziti, otišao bi na Grobnik ili negdje gdje nema prometa. Majka se uvijek bojala kad bi on išao negdje motorom, ali on joj je govorio: "Mama, motori su moja strast". Prvi mu je motor bio Tomos automatik, potom skuter, a prije dvije godine kupio je ovaj Suzuki GSX-1000", ispričao je otac poginulog moticiklista za Jutarnji list.

Njegov sin je, kaže, do prije godinu dana radio u servisu za motocikle i uvijek vozio samo one ispravne.

Inače, Matijin bratić i njegov imenjak prije tri godine je oborio Guinnessov rekord u vožnji motorom na glavi vozeći tako 4,2 kilometra.