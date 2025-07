Misteriozna Honda jurila Zagrebom: Ono što je policija našla ledi kriv u žilama

Dramatična noć bila je u utorak na zagrebačkim ulicama kada su policajci oko 20 sati na raskrižju Ulice kneza Branimira i Ulice Donje Svetice primijetili crnu Hondu zagrebačkih registracija.

Pokušali su vozača zastaviti, bljeskali su mu, uključili rotirke, ali vozač nije stao nego je nagazio gas u smjeru juga Planinskoj ulici. Kao u kriminalističkim serijama, policajci su ga blokirali na raskrižju Ulice Vjekoslava Heinzela i Ulice grada Vukovara te ga uhitili te odveli u policijsku postaju.

Uskoro su shvatili tko im je pao u ruke, bio je to 43-godišnjak koji je identitet pokušao prikriti krivotvorenim ispravama. Nije mu pomoglo ni to što je na Hondu stavio lažnu registraciju. No to nije bilo jedino što su policajci otkrili, pretresli su automobil, njegov dom i poslovni prostor u Novom Zagrebu - zatekli su bogati arsenal.

Foto: Puz

Lovački nož i streljivo

Ono što su našli u automobilu bilo je uznemirujuće - muškarac je imao četiri spremnika za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm, potom 119 komada različitog streljiva za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm i lovački nož dužine oštrice 15 cm.

Foto: Puz

U garaži u Novom Zagrebu našli su i puškostrojnicu kalibra 7,9 mm te rezervnu cijev i zatvarač, potom automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm, 528 komada streljiva za automatsko oružje kalibra 7,62 x 39 i 7,9 mm i jedan spremnik za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm.

Zagrebačka policija izvijestila je da je osumnjičeni 43-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako neslužbeno saznaje Jutarnji list, riječ je o starom znancu policije Josipu Juretiću protiv kojeg se vodi niz sudskih postupaka s obje strane zakona na hrvatskim sudovima. Zanimljivo je da je 2019. odlučio objaviti kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. No, široj javnosti je postao poznat kad je od Buzina do Zagreba nosio lijes. Cilj mu je tada bio stići do Trga svetog Marka, a na lijesu je bila hrvatska zastava.

Narednih 30 dana odlukom dežurnog suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, Juretić će provesti u remetinečkom pritvoru.

POGLEDAJTE VIDEO Pune ruke posla za HGSS, ističu: 'Ljudi nisu svjesni da je riječ o 1700 metara'