Potraga za nestalim Splićaninom Matejom Perišem ušla je u 16.dan, nakon što je 27-godišnjak nestao u Beogradu dan uoči Silvestrova. Podsjetimo, Matej je s prijateljima otišao u Beograd gdje su trebali proslaviti Novu godinu, no umjesto slavlja, put se pretvorio u opću potragu za mladićem kojem se izgubio svaki trag.

U Beogradu se nalazi i njegov otac, Nenad Periš, koji se u petak sastao sa srpskim ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom, čelnim ljudima srbijanske policije, ravnateljem žandarmerije Vladimirom Rebićem, načelnikom beogradske policije i načelnkom krim-policije. Procurili su i neki novi detalji iz kobne noći, a policija je prije nekoliko dana rekonstruirala trasu kretanja nestalog mladića. U nastavku donosimo nove i ključne informacije o slučaju.

Poziv prijateljici

Javnost je doznala da je Matej u večeri nestanka pokušao kontaktirati jednu poznanicu iz Splita, koja se također nalazila u Beogradu, nakon što je to prvi objavio Večernji list. Nakon što je vidio da poznanica objavljuje fotografije iz Beograda na društvenoj mreži Instagram, Matej je pokušao stupiti u kontakt s njom. Prvo joj se javio, a zatim ju je i nazvao, no djevojka nije odgovorila na poziv. To je bilo oko 22 sata, a prepisku tog razgovora djevojka je navodno prije nekoliko dana poslala i njegovim prijateljima kao dokaz da su to jedine informacije kojima ona raspolaže.

Ruta kretanja prema Savanova restoranu?

Nakon ovih informacija, ustanovljeno je da se ruta Matejevog kretanja podudara s putem prema Savanova restoranu, a u blizini kojeg se nalazi restoran Buddha iz kojeg je dotična djevojka objavljivala fotografije na Instagramu. Zbog toga se pojavila teza da je Matej znao kamo trči, odnosno da je trebao doći do nekog cilja, piše Večernji list. Njegovo kretanje, naime, preklapa se s rutom koju Google Maps prikazuje kao najbržu prema restoranu Savanova.

Daljni koraci policije

Prema pisanju pisanju Večernjeg lista, policija će navodno ponovo ispitati dotičnu djevojku, jer vjeruju kako bi njezin iskaz mogao biti ključan u rasvjetljavanju njegova nestanka. Srpski MUP i dalje traga za Matejem svim raspoloživim snagama. Na terenu se nalaze ronioci, istražitelji i forenzičari s dronovima, termovizijskim kamerama i potražnim psima. U sklopu potrage, pretražuje se korito Save i Dunava, a istodobno traje i kopnena potraga. Osim na području ušća Save u Dunav, Velikog ratnog otoka, potraga je usmjerena i nizvodno Dunavom, a za Matejem tragaju i susjedne policijske uprave. Posredstvom Interpola obaviještene su i susjedne države u vodotoku Dunava, piše Jutarnji list.

Što kaže otac?

Otac Nenad Periš medijima je kazao da je djevojku sreo na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana. "Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na wi-fI mrežu i kad je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu", kazao je Periš za Jutarnji list. "Matej je nju posljednju zvao. Koliko znam, tad mu se nije javila. Mislim da je spavala u vrijeme poziva i nije čula telefon", kazao je.

Periš je otkrio i koja je bila posljednja poruka koju mu je sin poslao. "Sin mi je poslao posljednju poruku koja je glasila 'Tata ulazimo u Srbiju'. Više ništa nisam dobio od njega. Za njega mogu samo reći da ga u životu nisam vidio pijanog, a kamoli pod utjecajem nekih supstanci. Na snimkama koje sam gledao i koje je vaša policija objavila ne djeluje mi pijano. Matej trči, zaobilazi vozila i dolazi do taksista te tu želi sjesti na mjesto za putnika… Vjerujem da je taksist mogao ga povesti, da bi on rekao točnu lokaciju gdje želi ići", kazao je Nenad Periš.

Zašto je Matej trčao?

I dalje nije poznato zašto je Matej u toj kobnoj noći nestanka trčao i kamo se zapravo mladić uputio. Srpska policija prije nekoliko dana na temelju snimaka nadzornih kamera objavila je rutu njegovog kretanja te je utvrđeno je da je nakon izlaska iz kluba trčao prema Brankovu mostu pa dalje prema Karađorđevoj ulici. Tamo je neuspješno pokušao zaustaviti taksi, a nakon toga je skrenuo u Travničku ulicu i opet završio na obalama rijeke, pokraj restorana Sava nova, koji je od Gotika udaljen oko kilometar.

Zašto nema snimki iz kluba?

Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš za RTL Direkt kaže da rekonstrukcija događaja nije dala odgovor na glavno pitanje - koji je razlog zašto je Matej otišao iz Kluba.

''Sumnjivo je da nijedna snimka iz kluba nije objavljena. Imamo nadzorne kamere oko kluba, ali ne postoji unutar. Zašto je to tako", pita se Juraj Filipović, novinar Večernjeg lista. Također, nije poznato što se doznalo poligrafskim testiranjem Matejevih prijatelja. ''Možda imaju saznanja koje ne žele podijeliti od straha od linča ili huškanja. Znakovito je kako šest mladića nije uočilo Matejev izlazak iz kluba i što ga je nagnalo da krene trčati beogradskim ulicama. Hrvatska policija je napravila ključan propust, trebali su opet ići na poligraf, druga neka pitanja, poligrafom se može manipulirati, 14 dana je prekasno'', dodaje Filipović.

''Njega može da zakači neki tegljač i da ga odvuče u Crno more. Mi smo imali takav slučaj, sin Jasmine Mitrović, mjeseci su prošli dok tijelo nije pronađeno, ljeto je bilo. Mora biti toplije da se neke morfološke stvari dogode'', kazao je bivši načelnik Odjela za krvne delikte Žarko Popović.