Potraga za Matejom Perišem u Beogradu traje već 15. dan, a njegov otac Nenad u petak se ondje sastao sa srpskim ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom, čelnim ljudima srbijanske policije, ravnateljem žandarmerije Vladimirom Rebićem, načelnikom beogradske policije i načelnkom krim-policije. Svi zajedno su plovilom žandarmerije obišli područje oko Velikog ratnog otoka, piše Jutarnji list.

Nenad Periš danas je kazao da se prije deset dana u Beogradu susreo i s prijateljicom svoga sina, Splićankom koja je u noći kada je ovaj nestao također bila u Beogradu. Rekla mu je da je Matej te večeri pokušao stupiti s njom u kontakt i da je na mobitelu vidjela njegov propušteni poziv.

Iste večeri bila u Beogradu, ali ne s Matejevim društvom

''Sreo sam je na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na wi-fI mrežu i kad je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu', kazao je Periš za Jutarnji list.

Ta djevojka je radila na organizaciji izleta i dugo poznaje Mateja, kao i njezin brat. Perišev otac pretpostavlja da je Matej pokušao stupiti s njom u kontakt znajući da je i ona te večeri bila u Beogradu.

Pretražuje se i Veliki ratni otok

Što se tiče same potrage, Nenad Periš kaže da se osim priobalnog dijela sada pretražuje i sam Veliki ratni otok, ali zasad bez rezultata. Brojne naplavine drveća otežavaju potragu, ali za sljedeće dane najavljeno je toplije vrijeme što bi moglo ići na ruku svima koji sudjeluju u potrazi.

Inače, potraga je sada usmjerena i nizvodno Dunavom, a za Matejem tragaju i službenici drugih policijskih uprava u Srbiji, do je Interpol obavijestio i susjedne države u vodotoku Dunava.