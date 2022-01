Beogradska policija već gotovo dva tjedna intenzivno traga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27). On je nestao u noći između 30. i 31. prosinca te je posljednji put viđen u klubu "Gotik" u Beton hali, odakle je izašao van i od tada mu se gubi svaki trag.

U rasvjetljavanju toga što se dogodilo te kobne noći nakon izlaska iz "Gotika" nije pomogla ni detaljna rekonstrukcija kretanja nestalog Mateja.

MUP je objavio snimku na kojoj se vidi kako Matej trči pored Kapetanije prema Karađorđevoj ulici. Sve snimke nakon toga pokazuju put Matejeva kretanja, a policija je naglasila da nema trenutka u njegovu kretanju koji nisu rasvijetlili te da je otklonjena svaka mogućnost da je bježao od koga ili da je netko trčao s njim, piše Nova.rs.

Nastavio trčati nakon susreta s taksistom

Također, na snimkama se vidi kako Periš uglavnom trčećim korakom obilazi ulice Beograda na potezu oko Beton hale. Jedini kontakt koji je s nekim ostvario bio je taksist čije je vozilo zaustavio u Karađorđevoj. Policija je objavila da je taksist pronađen i da je objasnio da nije povezao Periša jer je imao zakazanu vožnju.

Neuobičajeno je da je Periš, nakon što ga je taksist odbio, nastavio trčati, a na snimkama se vidi kako pored njega prolaze brojna taksi vozila, no Periš nije ni pokušao zaustaviti niti jedno od njih. Na snimkama se ne vidi da je pokazao zanimanje za njih, ali je nastavio trčati do restorana "Savanova", gdje se stepenicama spustio do platforme, i tu se prekidaju snimke. Što se s Matejem nakon toga dogodilo nije poznato.

Nije poznato ni to što se s Matejem dogodilo u trenutku kada je izašao iz "Gotika", sve do trenutka kada protrčava pored kamera Kapetanije. Jedan od njegovih prijatelja spomenuo je da su se kobne noći u klubu dogodile najmanje dvije tučnjave.

S druge strane, menadžerica kluba demantirala je da je kobne večeri u klubu bilo problema i incidenata, a ministar Aleksandar Vulin vrlo je brzo objavio da njegov nestanak nije povezan s nasiljem. Govoreći u kontekstu mogućeg sukoba, još jedan Matejev prijatelj ukazao je na sukobe koji su se kobne večeri dogodili u klubu, a u kojima su sudjelovali konobar, zaštitar i ekipa mladića iz Zadra. Šef hrvatske policije otkrio je da mladići još nisu identificirani.