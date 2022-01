Iza Nenada Periša, oca nestalog Splićanina Mateja (27) u Beogradu, 13 je neprospavanih noći. "Ne bih volio da se ovo pretvori u reality, jer je to jako, jako teško, ali ono što mi daje nadu i ono što mi je važno je da sam dobio to ljudsko suosjećanje od puno ljudi u Srbiji i pamtit ću ga do kraja života", kazao je Nenad za Blic.

Rekao je da mu je možda "malo lakše" nego njegovoj obitelji jer se nalazi u Beogradu dok traje potraga za njegovim sinom. "Pričamo svaki dan, teško je… Tu sam, možda mi je čak i lakše neke stvari sam sebi prezentirati, a temelje se isključivo na informacijama, društvene mreže ne čitam, ali vide i slažu se o razlozima svega toga… Čekaju kao i ja… Pričamo svaki dan, ali ne daj Bože nikome, teško je", kazao je Periš, zahvalivši svim ljudima u Srbiji koji su ga podržali.

"I to je profesionalno od policije, nemam riječi… Ima nekih informacija koje su očito plod mašte, ali na to se ne osvrćem i ne zanima me", dodao je.

'Potraga se nastavlja dok postoji jedan posto šanse...'

Podsjetimo, Matej je nestao u Beogradu u noći između 30. na 31. prosinca, a intenzivna potraga za njim traje gotovo dva tjedna.

Ronilac iz Srpske mreže opasnosti, Igor Jončić za Telegraf.rs je kazao da se potraga za nestalim Matejem nastavlja te da će se pretražuju napušteni objekti uz rijeku najmodernijom termovizijskom kamerom koja im je uručena kao pomoć.

"Sve dok postoji samo jedan posto šanse da se osoba iz nekog razloga sklonila u neki od tih objekata, da je živa, svejedno ćemo je tražiti", kazao je Jončić. Ronioci ove Mreže od samih početaka traže Mateja pod vodom. Prema njihovim iskustvima, ne ulazeći u to je li Matej završio u vodi, tijela onih koji se utapaju tijekom zime i niskog vodostaja obično plutaju kada se vodostaj rijeke zagrije i podigne.

"Sada je vodostaj jako nizak za ovo doba godine, a voda je vrlo brza. Ako se nešto uhvati, ta brzina to drži stalno na istom mjestu", pojasnio je Jončić.

Tri grada na nogama

U potragu za Matejem uključila se i policija u gradovima uz Savu i Dunav. Potraga je tako prvo krenula u Beogradu, a ubrzo se proširila na Pančevo, Smederevo i Požarevac.

"Prvo smo počeli pretraživati ​​rijeku Savu, njezino korito i obalu. Zatim, Dunav nizvodno od Pančevačkog mosta, ali još nema pomaka u istrazi. Potragom su obuhvaćene i kolege iz Pančeva, Smedereva i Požarevca koji pretražuju rijeku i napuštene objekte uz Savu i Dunav. Potraga se nastavlja, ne samo po vodotocima u Beogradu, već i šire. Obaviješteni su i kolege iz drugih uprava, a svaki podatak do kojeg dođu provjerava se i dijeli, bez obzira koliko bio čudan", kazao je za Telegraf sugovornik blizak istrazi.

Prema jednoj od snimaka koju je jučer objavio MUP Srbije, Matej je 31. prosinca u 1.31 sati uočen kako se kreće oko restorana "Savanova", oko živice, odakle nastavlja prema šetnici i stiže do rijeke Save.

"Zbog udaljenosti i lošijeg položaja nije zabilježeno je li Matej preskočio ogradu na pristaništu i ušao u vodu. Lociranjem Matejeva telefona preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje jednog "objekta" u rijeci Savi. Vrijeme i ruta ovog "objekta" poklapaju se s kretanjem Matejeva telefona", kazao je sugovornik iz policije.

No, dosadašnja istraga nije utvrdila niti postoje dokazi da je Matej pao u Savu. Pouzdano se zna da je Matej sa prijateljima iz Splita došao u Zagreb, gdje su ostavili automobile i iznajmili kombi za Beograd. Matejev otac i djevojka ranije su kazali da su putovanje u Beograd dugo planirali, a unajmili su stan na Dorćolu u koji su stigli 30. prosinca poslijepodne.

Kako se navodi, odatle su otišli u restoran u Beton hali na ručak, a potom u klub "Gotik", odakle kreće cijela misterija, odnosno Matejev nestanak. Matej je nešto prije 1.20 sati iz "Gotika" istrčao van bez jakne, a otada mu se gubi svaki trag. Njegovi su prijatelji primijetili da ga nema oko 2:30 sati, nakon čega su ga stali zvati, ali on se nije javljao.