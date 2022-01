Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša za kojim se traga sad već 13 dana, za Index je prokomentirao press konferenciju hrvatske policije koja je izvijestila o nekim ključnim informacijama o Matejevom slučaju.

'Postoje rupe u mozaiku'

"Ovo sve što je rekao načelnik MUP-a Hrvatske mislim da je točno. Očekujem dalje rezultate tih izvida, tehničkih procjena, podatka da se slika još zaokruži. Postoje još rupe u cijelom mozaiku i zbog tih rupa ne može se doći do konačnog zaključka", komentira za Matejev otac presicu, na kojoj je među ostalim hrvatska polciija istaknula kako je snimka na kojoj se vidi kako nešto pluta Savom autentična, nastala na dan Matejevog nestanka, ali nije jasno ni radi li se o čovjeku ili predmetu, a kamoli je li u pitanju Matej.

'Bio je svjestan, pribran i priseban'

Otac se osvrnuo i na druge snimke i tako ta onu na kojoj Matej pokušava ući u taksi ističe kako jasno pokazuje da ne Matej priseban.

"Njegovo trčanje nije bilo neusmjereno, bilo je ravno. On je izbjegavao promet, zaustavljao taksi, bio je svjestan situacije i dovoljno pribran, zaustavio je taksi, komunicirao, pokušao ući na prava vrata... Meni je nejasno kako bi netko s tom razinom svjesnosti mogao napraviti nešto što može rezultati ovakvom konačnom situaciji kao što je ulaz u vodu.“, kaže Nenad Periš.

'Meni to pokazuje da je negdje išao'

Za snimku s nadzornih kamera s restorana Savanova kaže se ne vidi da se Matej spušta u vodu. "Treba se razjasniti, to kamo se Matej spustio je širok prostor, mi vidimo samo jedan dio. "Treba utvrditi vidi li se na snimci da je još netko bio tamo, ili je riječ o nečem drugom.

To nekakvo micanje, taj nekakav prelazak ograde koja je visoka zahtijeva spretnost, treba se dolje spustiti, nije to tako jednostavno. Samo trčanje Mateja i komunikacija, odnosno susret s taksistom meni kao ocu pokazuje da je on znao što radi, da je negdje išao, da je tražio taksi iz nekog razloga. Sva ostala nagađanja da on nije znao kamo ide za mene nisu prihvatljiva", kaže Nenad Periš.

Osim mobitela, za kojeg kaže da mu nije potpuno jasno gdje je sve lociran, ključnom smatra upravo tu snimku.

"Volio bih da se sve kamere provjere, da se utvrdi je li on na toj snimci kod restorana Savanova, je li ušao u vodu i je li još netko tamo. Imamo tu pribranost, to usmjereno trčanje i onda na kraju zaključak da je ušao u vodu.

'Potrebna je vještina da se preskoči ograda'

Zašto bi netko trčao kilometar i pol da uđe u vodu ako je voda točno ispred kluba, i s lijeve i desne strane. I to što se pojavilo, ta teorija da je netko bio s njim kod vode, to bih također volio da se razjasni. Mislim da je to važno razjasniti. I još jednom, ta ograda je visoka i potrebna je vještina da se to preskoči i onda je još udaljenost do vode. Je li se dogodio neki nesretan slučaj ili što, na to pitanje sada čekamo odgovor", govori Matejev otac.

Kaže da samo želi da se sazna istina, kakva god ona bila.

"Mene kao oca zanima Matejev pronalazak. Vjerujem MUP-u Srbije, da rade sve što mogu, oni sigurno znaju kako profesionalno voditi istragu i još jednom im zahvaljujem. Svi koji rade na slučaju imaju istu želju da se sve do kraja razjasni, taj sam dojam stekao iz svih razgovora s njima. Ja ću ostati tu, neke ću razgovore još obaviti zbog sebe jer moram još neke stvari sebi razjasniti", rekao je Nenad Periš .