Trinaestog dana potrage za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, čelni čovjek hrvatske kriminalističke policije, Antonio Gerovac dao je izjavu za medije u Ravnateljstvu policije. On je bio na čelu delegacije koja je ovih dana boravila u Beogradu zbog potrage za Perišem.

"Srpska je policija napravila izniman posao kada govorimo o praćenju kretanja Mateja Periša. Od izlaska iz kluba do ulaska u rijeku je više od kilometra. Svaka sekvenca je uzeta. To su sati i sati posla. Promatrali smo snimke i nakon njegovog kretanja, da bi se vidjelo je li on negdje izašao, je li se pojavio. Snimke se i dalje obrađuju, izoštravaju i daju se tužiteljstvu koje će dalje postupati", rekao je Gerovac.

Čovjek u Savi

Među prvim snimkama koje su se pojavile bila je i snimka čovjeka koji pliva u Savi, a srpski mediji navodili su da prikazuje Mateja.

Kriminalistička policija je danas potvrdila kako je ta snimka autentična te je nastala u noći kada je Matej nestao. No, ne zna se je li Matej na snimci.

"Pliva li netko ili ne, je već predmet za diskusiju. Je li to plivač ili nešto plovi po vodi, to tek trebamo utvrditi. Snimka je iz te noći", rekao je Gerovac.

Osoba obučena kao Matej došla je do vode

Pojavila se i druga snimka na kojoj muškarac ulazi u vodu. Policija kaže kako bi to mogao biti Matej, ali ne mogu tu informaciju konačno potvrditi

Na pitanje je li vidio navodno snimak ulaska Mateja Periša u Savu na kojoj se pojavljuju još neke osobe, ali i spekulacije da je riječ o obračunu, Gerovac je kazao:

"Jesam vidio sam, ali dobro ste rekli, to su sve spekulacije. Sve ono što je dokazni materijal, a jedna od stvari dokaznih materijala su snimke je nezahvalno s moje pozicije komentirati. Meni je žao što te snimke izlaze van. Kako izlaze i na koji način ne mogu tvrditi, ali nije ni bitno. Ne mogu komentirati što se na tim snimkama nalazi ili ne nalazi. Sve smo te snimke pregledali. Što se tiče snimki, policija je napravila izniman posao kada govorimo o praćenju kretanja Mateja Periša. Od samog izlaska iz kluba do ulaska u vodu je više od kilometar kretanja.

Znači, svaka sekvenca, svaki dio gdje se mogao on popratiti na kamerama, srpska policija je izuzela. To je izniman posao jer su se pregledavali sati i sati materijala. Ne samo od onog trenutka kada imamo njegovo kretanje nego i nakon toga. Zašto nakon toga - da vidimo da li se ponovno pojavio negdje nakon tog vremena kada se smatra da je došao do vode, da li je izašao na tom mjestu, drugom mjestu itd. Snimke su detaljno pregledane, izanalizirane, rezultati pregleda snimaka se još uvijek obrađuju, izoštravaju, pregledavaju i dat će se srpskom tužiteljstvu koje će zajedno s njihovom policijom donijeti zaključak o tome što je na tim snimkama".

Na dodatno pitanje novinara možemo li onda reći da je ušao u vodu ili nije, Gerovac je odgovorio:

"Mi možemo reći da osoba koja je odjevena kao što je bio odjeven Matej došla do vode. Ne postoji taj policajac koji će vam u ovom trenutku reći da je on sigurno ušao u vodu. Postoje određene situacije, određene radnje koje upućuju na takve stvari, međutim ne mogu vam iznositi detalje što smo i kako dosad utvrdili"