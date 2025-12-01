Maskirani mladići u crnom napali dječaka u Zagrebu, njegova majka u šoku: 'Grozno...'

Dogodio se opet incident u Zagrebu. Naime, kako piše Index, u Španskom u Hrnetićkoj ulici maskirani su mladići fizički napali dečka (15) koji se družio s prijateljima, te je nakon toga završio u bolnici.

Sve je počelo kada je skupina došla do nekoliko 15-godišnjaka koji su se družili na klupicama u parku. Majka jednog dječka tvrdi da se napad dogodio bez razloga, iz čista mira. Index piše da su maskirani mladići u crnom 15-godišnjaka natjerali da skine jaknu, ukrali mu mobitel te su potom pobjegli.

"Ja ne znam zašto baš njega, ali moj sin pretpostavlja da je zbog skupe jakne koju je nosio. Imao je i najnoviji iPhone", kaže majka.

Nakon napada odmah su bili pozvani policija i hitna pomoć, a dječak je prevezen u KB Sv. Duh. U međuvremenu je pušten kući.

'Strah me je...'

Dječaci tvrdi da je skupina četvorice ili petorice mladića imala maske preko lica tako da ih nisu mogli prepoznati. "Moj sin misli da nisu punoljetni, ali su dosta nabildani, izgledaju kao da idu u teretanu", kaže.

Prijateljima napadnutog dječaka je žao što mu nisu priskočili u pomoć. "Sin mi je rekao da se sve dogodilo u svega nekoliko sekundi, nisu se ni snašli. Meni je žao tog dječaka, ali što bi se dogodilo da je moj sin njega išao obraniti i da su ovi izvadili nož ili pištolj? Ja ne znam što oni imaju kod sebe", kaže majka.

"Grozno je kada se to bilo gdje dogodi, ali je posebno grozno kada se to dogodi vašem djetetu. Samo se pitate: kada će biti sljedeći put? Strah me kada moj sin izlazi iz kuće", kaže majka.

Zagrebačka policija javlja da je kriminalističko istraživanje u tijeku i da se traže počinitelji.

"Jučer, 28. studenoga, oko 22.40 sati u Susedgradu, u Hrnetićkoj ulici, u parku, nekoliko nepoznatih počinitelja uz uporabu tjelesne snage počinilo je razbojništvo nad maloljetnikom te mu otuđilo mobitel. Visina materijalne štete iznosi više stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", objavila je policija u subotu.

