Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva: Analiziraju se snimke, tražit će se istražni zatvor

Bivši policajac i glumac, Leon Lučić, optužen je za ubojstvo u pokušaju, a tijekom dana će biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu Velike Gorice. Očekuje se da će za Lučića tražiti istražni zatvor.

U tijeku je pretraga njegovog stana u blizini jučerašnjeg mjesta događanja te je izdan još jedan nalog za izuzimanje snimki s okolnih zgrada.

Podsjetimo, jučer oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, Lučić je upucao Denisa Mustafčića (51) u predjelu noge u zagrebačkom Središću. Prema riječima svjedoka, pucnjavi je prethodila svađa i tučnjava, a nakon incidenta Lučić je pobjegao u svoju zgradu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Policija je na mjesto događaja stigla u vrlo kratkom roku, a na intervenciju su stigle specijalna, interventna, temeljna i kriminalistička policija.

Lučića, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnji na zloporabu položaja i pokušaj iznude, su uhitili sat vremena nakon pucnjave, a ozlijeđenog je hitna pomoć prevezla u KBC Zagreb.

Kako se doznaje, Lučić i Mustafčić su bivši prijatelji, a radi se o zaštitaru koji je radio u klubovima i za nogometaše.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je muškarac kojeg je upucao Leon Lučić: Zaštitar, tjelohranitelj nogometaša...