PUCNJAVA U SREDIŠĆU /

Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva: Analiziraju se snimke, tražit će se istražni zatvor

Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva: Analiziraju se snimke, tražit će se istražni zatvor
×
Foto: Kristina Stedul-fabac/pixsell

U tijeku je pretraga njegovog stana u blizini jučerašnjeg mjesta događanja

23.10.2025.
11:34
danas.hr
Kristina Stedul-fabac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši policajac i glumac, Leon Lučić, optužen je za ubojstvo u pokušaju, a tijekom dana će biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu Velike Gorice. Očekuje se da će za Lučića tražiti istražni zatvor.

U tijeku je pretraga njegovog stana u blizini jučerašnjeg mjesta događanja te je izdan još jedan nalog za izuzimanje snimki s okolnih zgrada.

Podsjetimo, jučer oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, Lučić je upucao Denisa Mustafčića (51) u predjelu noge u zagrebačkom Središću. Prema riječima svjedoka, pucnjavi je prethodila svađa i tučnjava, a nakon incidenta Lučić je pobjegao u svoju zgradu.

Policija je na mjesto događaja stigla u vrlo kratkom roku, a na intervenciju su stigle specijalna, interventna, temeljna i kriminalistička policija.

Lučića, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnji na zloporabu položaja i pokušaj iznude, su uhitili sat vremena nakon pucnjave, a ozlijeđenog je hitna pomoć prevezla u KBC Zagreb.

Kako se doznaje, Lučić i Mustafčić su bivši prijatelji, a radi se o zaštitaru koji je radio u klubovima i za nogometaše.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je muškarac kojeg je upucao Leon Lučić: Zaštitar, tjelohranitelj nogometaša...

PucnjavaLeon LučićIstražni Zatvor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PUCNJAVA U SREDIŠĆU /
Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva: Analiziraju se snimke, tražit će se istražni zatvor