Prošlo je 15 dana otkad je Matej Periš zadnji put viđen živ, a i dalje se ne zna što mu se dogodilo. Zašto bi naglo otišao iz kluba bez jakne, 10 minuta trčao posred ulice i onda se bacio u Savu? Svi pričaju o konzumaciji droge, ali - sigurno je Matej nije konzumirao jedini. I nijedan stručnjak ne zna koja bi to droga čovjeka natjerala na sumanuto trčanje pa u ledenu rijeku, kaže se u prilogu RTL Direkta.

I dalje se ne zna što se dogodilo u klubu Gotik, niti što znaju njegovi prijatelji. Ali se saznalo da je zvao sestru svoga prijatelja i išao do jednog restorana. Srpska i hrvatska policija tvrde da nema dokaza o nasilju, ali sugovornici RTL Direkta nisu toliko sigurni u to.

Je li krenuo ususret Splićanki koju je zvao?

''Nekih informacija oni imaju s kojima ne izlaze u javnost'', kaže novinar Dušan Miljuš.

''Nema traga da je ostao na kopnu. Pregledano je milijun kamera, nema da bi mogao biti negdje drugdje'', kazao je Boža Spasić, stručnjak za sigurnost.

Prošla su dva tjedna od nestanka Mateja Periša, a još uvijek se ne zna što se dogodilo. U medije je dospjela informacija da je posljednji Matejev poziv bio upućen ženskoj osobi iz Splita koja je bila u Beogradu. Je li krenuo ususret njoj? Matej je vjerojatno išao u smjeru restorana Sava Nova. U 01:43 kreće iz Beton hale, nakon toga je uočen na kameri kako se kreće ka Karađorđevoj ulici. Ispada da trči s razlogom, možda je baš ta ženska osoba odgovor na pitanje zašto. Pokušao je zaustaviti taksi koji je zauzet, pa nastavio pješke prema restoranu. Tamo je kružio i na kraju sišao prema rijeci. Za sve to trebalo mu je osam minuta. I to je sve što se sa sigurnošću zna.

Pretraga rijeke mogla bi se oduljiti

Nakon što je srpska policija prije dva dana objavila nove snimke i čitavu rekonstrukciju kretanja, postalo je jasno da je sporna snimka objekta u rijeci, za koju se danima sumnjalo da nije prava, ipak snimka s nadzorne kamere.

''Lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica. Indikativno je bilo kretanje jednog objekta u reci Savi. Uočit ćete ovdje. Vrijeme i trasa kretanja ovog objekta u reci se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona'', rekli su iz srpske policije.

Najgori scenarij koji uključuje Savu, potragu bi mogao itekako odužiti jer je hladno i nepregledno, vodostaj je visok, a rijeka se kreće brzinom od 13 kilometara na sat. Nekad glavni inspektor beogradske policije kaže da su imali sličan slučaj i da su mjeseci prošli do pronalaska tijela.

''Njega može da zakači neki tegljač i da ga odvuče u Crno more. Mi smo imali takav slučaj, sin Jasmine Mitrović, mjeseci su prošli dok tijelo nije pronađeno, ljeto je bilo. Mora biti toplije da se neke morfološke stvari dogode'', kazao je Žarko Popović, bivši načelnik Odjela za krvne delikte.

Srpska policija baš i ne komunicira s javnošću

Bivši šef hrvatske policije Ranko Ostojić već se susretao s najgorim scenarijima.

''Ja se nadam da to neće biti u ovom slučaju, ali kako dani prolaze, sve je izvjesnije pitanje sudbine Mateja upitno, ali ja ne raspolažem detaljima'', rekao je bivši ministar unutarnjih poslova.

Detaljima raspolaže srpska policija, a njihov način rada ne uključuje komuniciranje s javnošću.

Drugi dan nakon nestanka Matejev otac stigao je u Beograd. Potraga je krenula i na kopnu, i uz obalu i na rijeci.

"Vi imate reflektore javnosti i traže u komparaciji s drugim slučajevima nemaju tu pažnju i policija nema takav pressing. To nije uvijek dobro, ali ovdje je'', smatra Ranko Ostojić.

Zašto nijedna snimka iz kluba nije objavljena?

Pritisak je velik, tenzije su visoke, a okolnosti osjetljive. Hrvatska i srpska policija dijele informacije, ali i jedni i drugi tvrde da nasilja nije bilo. Nisu baš tako sigurni Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista, koji je bio u Beogradu, razgovarao s osobljem kluba i svjedocima te Juraj Filipović iz Večernjeg lista, koji je u kontaktu s Matejevim prijateljima, prvi saznao da je u klubu bio incident sa skupinom mladića iz Zadra.

''Rekonstrukcija nije dala odgovor na glavno pitanje - koji je razlog zašto je Matej otišao iz Kluba'', pita se Miljuš.

''Sumnjivo je da nijedna snimka iz kluba nije objavljena. Imamo nadzorne kamere oko kluba, ali ne postoji unutar. Zašto je to tako", pita se Juraj Filipović, novinar Večernjeg lista.

Gotik je klub u koji zalazi 'zlatna mladež'

Ni dva tjedna kasnije nema odgovora na ključna pitanje: Kakvu uloga igra Klub? Gdje su nadzorne kamere? Je li se dogodio incident koji je uključivao plaćanje boce viskija i tko je u njemu sudjelovao? Što je natjeralo Mateja za izađe iz kluba? I zašto se istraga nije bazirala na klub?

''U klub Gotik je svojedobno izlazio i Aleksandar Vulin, nalazio se s krim-miljeom, Zbog toga se pojavila sumnja o prikrivanju, jer ni jedna snimka iz kluba nije izašla vanka. Tek nakon hrvatskog pritiska. Policija ga je u svom narativu zaobilazila'', kazao je Filipović.

''Mjesto je to gdje zalazi klijentela dubljeg džepa, zlatna mladež. Bilo je otvoreno do srijede da li su podmirili račune. To je riješeno. E sad, da li je tu bio neki okidač'', rekao je Miljuš.

''Naš tekst je osvanuo u srpskom tabloidu, ustaško ludilom krive Vulina za nestanak Mateja, a samo smo postavljali legitimna pitanja gdje su snimke, tko je stvarni vlasnik, tko tamo dolazi, jesu konobari stavljeni na poligraf. To je sve što smo pitali'', izjavio je Filipović.

'Matej je u dijelu srpske javnosti diskreditiran'

I dok Gotik jedan je od elitnijih klubova u Beogradu, nije u fokusu priče, Matej je postao glavna priča i domaćih medija i srpskih tabloida.

''Nije tajna da su mediji pod kontrolom Vučica, tu se stvorila difamacijska kampanja. Razne lažne snimke, porno snimke, orgije, droge. Na raznorazne načine ga se diskreditiralo. Je li to zbog klika i tiraže ili politika ili obavještajna zajednica. Činjenica je da je Matej u dijelu srpske javnosti od prvog dana diskreditiran'', izjavio je Filipović.

Srpski su tabloidi izmišljali da je Matej sudjelovao u orgijama, u njihovim TV emisijama je on sveprisutna tema, a bivšem hrvatskom ministru policije puno je toga sumnjivo.

''Kad izlaze snimke i izjave, to je ozbiljno curenje podataka. Ono može biti zamjena kad nemate rješenje, pa puštanjem se olakšava situacija da se dobije dojma da se radi'', kaže Ostojić.

'Prijatelji su opet trebali ići na poligraf'

Da nešto ne štima, ukazuje i izjava srpskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina: ''Policija provodi vrlo opsežnu istragu, odmah po prijavljivanju nestanka, za kojeg moram reći da je prijavljen kasno čitavih 16 sati je prošlo''.

''Od ministra koji je rekao da je nestanak prijavljen kasno, a saznalo se da je bio kontakt već u deset ujutro. Vidimo da nije tako dugo'', kaže Miljuš.

I nije to sve, svi spominju konzumaciju droga, iako ne znamo jesu li prijatelji iz kluba testirani. A stručnjaci ne znaju ni koja je to droga na tržištu od koje čovjek trči ulicama, pa se kupa u hladnoj rijeci. Nije poznato što se doznalo poligrafskim testiranjem Matejevih prijatelja. Veliko je pitanje kakvu ulogu igraju prijatelji.

''Možda imaju saznanja koje ne žele podijeliti od straha od linča ili huškanja. Znakovito je kako šest mladića nije uočilo Matejev izlazak iz kluba i što ga je nagnalo da krene trčati beogradskim ulicama. Hrvatska policija je napravila ključan propust, trebali su opet ići na poligraf, druga neka pitanja, poligrafom se može manipulirati, 14 dana je prekasno'', kaže Filipović z Večernjeg lista.