U Beogradu traje 13. dan potrage za nestalim dvadesetsedmogodišnjim Splićaninom Matejem Perišom, kojem se svaki trag izgubio dan uoči Silvestrova. Podsjetimo, Periš je iz Splita s prijateljima otputovao u Beograd na proslavu Nove godine. Nestao je u noći s 30. na 31. prosinca iz kluba Gotik te od tada traje velika potraga za njim. Potraga za Matejem zadnjih je dana otežana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a osim kopna, pretraživale su se i rijeke.

Hrvatska, ali i srpska policija su u srijedu održali odvojene konferencije za medije. Izvukli smo najvažnije s te dvije presice.

Rekonstruiran put Matejevog kretanja

Srpska policija, nakon što je pregledala stotine sati materijala, rekonstruirala je trasu kretanja Mateja Periša u noći nestanka. Rekonstrukcija je napravljena od trenutka izlaska iz pravca Beton hale u 1.43 sati do momenta silaska do Save, u 1.52 sata poslije ponoći, odakle mu se gubi svaki trag. Na osnovu pregleda svih snimaka, jasno je da Matej Periš, od trenutka izlaska iz Beton hale, osim taksista kojeg je zaustavio i s kojim je policija obavila razgovor, nije bio u kontaktu i interakciji ni sa jednom drugom osobom. Također, čitavim putem, barem sudeći prema snimkama, Matej je trčao.

Nema indicija da je bilo nasilja

Iako se danima naklapa pa i o potencijalnom nasilju koje je kumovalo nestanku 27-godišnjeg Splićanina, na današnjoj konferenciji za medije načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac je rekao kako "zasad nema indicija o nasilnom činu". Posljednjih dana u medijima se pojavila priča da bi nestanak Mateja mogao biti povezan s navijačkom skupinom Grobari, odnosno da bi Matej mogao biti žrtva njihove osvete. Te tvrdnje i nagađanja nisu potvrđeni. Srpska policija također kaže kako je sigurno da nije bilo nasilja.

Dobra suradnja hrvatske i srpske policije

Gerovac je na današnjoj konferenciji za medije pohvalio srpsku policiju, kazavši da je poduzela sve radnje koje se u ovakvim slučajevima provode te da su angažirane sve raspoložive snage. Dodao je da što se profesionalne razine tiče, ona je na najvišem nivou, a pripadnike naše policije primio je ministar Vulin koji je "pružio sve moguće, sve što je hrvatska policija tražila". "Srpska policija je apsolutno dala najiskusnije istražitelje, koji su radili najrazvikanije slučajeve, radi se o profesionalcima“, dodao je Gerovac, rekavši da raspolažu tehnikom te da je sve uključeno u potragu.

Osoba odjevena kao Matej ušla u Savu

Na konferenciji za medije komentirala se i snimka na kojoj se osoba ili predmet nalaze u Savi. To je jedna od snimka koja je izašla u javnost odmah na samom početku potrage za nestalim Splićaninom. Srpska je policija kazala kako se signal Matejevog mobitela poklapa s tim objektom u Savi.

Pojavila se i druga snimka na kojoj muškarac ulazi u vodu. Policija kaže kako bi na snimci mogao biti Matej, ali ne mogu tu informaciju konačno potvrditi. Od izlaska iz kluba do ulaska u vodu, svaka sekvenca se pregledava, rečeno je danas u policiji, a rezultati analize snimaka koje se još obrađuju, izoštravaju i pregledavaju, daju se srpskom tužiteljstvu koje će donijeti zaključak. Gerovac je istaknuo da se, bez obzira na snimku, ne može reći da je sigurno ušao u vodu. "Osoba odjevena kao Matej došla je u vodu. Ne postoji nitko tko može reći da je sigurno ušao u vodu. Postoje podaci koji upućuju na te stvari, ali ne mogu iznositi detalje", rekao je Gerovac.

Nestanak prijavljen odmah ujutro

Prema prvim informacijama koje su izašle u javnost na početku, govorilo se da je nestanak Mateja možda i prekasno prijavljen, tek u popodnevnim satima. No, Jutarnji list u nedjelju je došao do novih saznanja, a koja su danas potvrđena na konferenciji za medije. Naime, prijatelji nesretnog mladića njegov su nestanak policiji prijavili odmah ujutro. U kontekstu toga, pisalo se da je prijateljima bilo rečeno da samo provjere bolnice. Bivši krim inspektor Branko Lazarević nedavno je za Net.hr komentirao potragu za Matejem te se usput osvrnuo na prijavu nestanka, a odgovorio je i na pitanje kada policija započinje potragu za nestalom osobom. "Policija počinje s potragom nakon 24 minute, odnosno nakon 24 sekunde. Odmah se ide. Ako je to točno, da je netko od njih u nekoj policijskoj postaji prijavio nestanak i da je netko od policije rekao 'Hajde vi sami po Beogradu i tražite po bolnicama', to nije dobro. To se ne radi tako", komentirao je Lazarević za Net.hr.

Ništa sporno što se tiče puta za Beograd

Sam put u Beograd nije sporan, a o njemu se navodno zna sve. Tako barem kažu u našoj policiji, dodajući da je taj put je praćen u minutu od strane srpske policije. Inače, Matej i društvo do Zagreba su došli osobnim automobilima, a od Zagreba do Beograda društvo je putovalo kombijem.

Prijatelji će ponovo biti ispitani

Prijatelji nestalog Mateja prije nekoliko su se dana vratili u Split. Mladići su navodno bili utučeni zbog svih nemilih događanja, a nitko od njih nije želio istupati u medijima. Matejev otac, Nenad, istaknuo je kako im vjeruje jer ih zna od malena. Iako su već dali svoje iskaze, hrvatska policija danas je rekla da će, s obzirom na saznanja koja su dobili, poduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje. Potvrdili su da će se s njima ponovo obaviti razgovori.

"S njima će se razgovarati dva, tri, sedam puta, dok god bude potrebno. Postoje još neke radnje koje možemo napraviti da pomognemo kolegama iz Srbije", rečeno je danas na konferenciji za medije. Dodali su i da su srpski policajci razgovarali s prijateljima, prošli su poligrafska testiranja te da iz testova ne proizlazi involviranost u bilo što bi bio nestanak.

Lociranje mobitela

Jedan od ključnih dokaza mogao bi biti i mobitel nestalog Mateja, a za koji je potvrđeno kako se ugasio u blizini restorana na Sava promenadi. Odnosno, mobitel je tamo posljednji put registriran. Hrvatska policija danas je rekla da će policiji u Srbiji pomoći oko mobitela. Ne ulazeći u detalje, kazali su da će dio mobitela obrađivati i da će podatke dostaviti srpskoj policiji.

Još se ne zna tko su misteriozni Zadrani

Na konferenciji za medije danas je rečeno kako nitko od Matejevog društva nije bio involviran u bilo kakav "fizički sukob, naguravanje, bilo što takvo". Iz policije kažu da sve što su u klubu trebali podmiriti (račune), podmirili su. U kontekstu boravka u klubu, spominje se i ekipa Zadrana koja je tamo navodno također boravila. Iako se priča o Zadranima intenzivirala u medijima, iz policije su danas rekli da tek moraju utvrditi tko su Zadrani, ako su uopće tamo bili. Tek moramo utvrditi tko su Zadrani, ako su tamo uopće bili, utvrdit ćemo tko su te osobe.