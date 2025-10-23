OČEVID U TIJEKU /

Tragična nesreća pokraj Virovitice: Jedna osoba preminula, dvije ozlijeđene

Tragična nesreća pokraj Virovitice: Jedna osoba preminula, dvije ozlijeđene
Foto: Icv.hr

Policija je potvrdila da su dojavu o nesreći zaprimili jutros u 9 sati

23.10.2025.
11:02
danas.hr
Icv.hr
Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Lozan u blizini Virovitice, potvrdili su iz PU virovitičko- podravske. 

Dojavu o nesreći policija je zaprimila jutros oko 9 sati, a na terenu su  i vatrogasci JVP Virovitica, kao i djelatnici Hitne pomoći.

U nesreći su dvije osobe ozlijeđene te su prevezene u Opću bolnicu Virovitica.

"Zbog obavljanja očevida, od 09.40 sati državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava obilaznim pravcima", rekli su iz policije

