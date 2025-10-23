Tragična nesreća pokraj Virovitice: Jedna osoba preminula, dvije ozlijeđene

OPET POŠAST /
Policija je potvrdila da su dojavu o nesreći zaprimili jutros u 9 sati
Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Lozan u blizini Virovitice, potvrdili su iz PU virovitičko- podravske.
Dojavu o nesreći policija je zaprimila jutros oko 9 sati, a na terenu su i vatrogasci JVP Virovitica, kao i djelatnici Hitne pomoći.
U nesreći su dvije osobe ozlijeđene te su prevezene u Opću bolnicu Virovitica.
"Zbog obavljanja očevida, od 09.40 sati državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava obilaznim pravcima", rekli su iz policije.
