Tragična nesreća pokraj Virovitice: Jedna osoba preminula, dvije ozlijeđene

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Lozan u blizini Virovitice, potvrdili su iz PU virovitičko- podravske.

Dojavu o nesreći policija je zaprimila jutros oko 9 sati, a na terenu su i vatrogasci JVP Virovitica, kao i djelatnici Hitne pomoći.

U nesreći su dvije osobe ozlijeđene te su prevezene u Opću bolnicu Virovitica.

"Zbog obavljanja očevida, od 09.40 sati državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava obilaznim pravcima", rekli su iz policije.

