Izbodena časna nakon proživljenog užasa otkrila: 'Pokušao me još tri puta ubosti!'

Časna sestra Marija (34) izbodena u Zagrebu oporavlja se od ozljeda, a danas bi mogla izaći iz bolnice. Nakon toga će ju policija detaljno ispitati kako bi složila mozaik užasa koji je podigao veliku buru i izazvao zanimanje javnosti.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, policija je za sada razgovarala s desetak ljudi bliski časnoj, ali i nepoznatima koji žive i rade na Malešnici gdje je i napadnuta.

"Svima je taj događaj očiti misterij koji nam je unio strah. Svašta se priča, ali ništa službeno. Kada nekog pitate je li što vidio kaže da nije, a onda prepričava što se dogodilo jer je negdje na internetu pročitao", kazala je sugovornica za Jutarnji.

Kako je RTL Danas ranije doznao, časna sestra je ubodena u području abdomena i to izvan samostana u koji se vratila i iz kojeg su zvali bolnicu.

Ozlijeđena časna je u bolnici rekla da joj je nepoznata osoba prišla dok je hodala gradom, ubola ju jednom te pokušala još tri puta.

Liječnička pomoć joj je pružena u KBC-u Sestre milosrdnice, i nasreću njezine ozljede nisu bile po život opasne.

