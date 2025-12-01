FREEMAIL
IZLAZI IZ BOLNICE /

Izbodena časna nakon proživljenog užasa otkrila: 'Pokušao me još tri puta ubosti!'

Izbodena časna nakon proživljenog užasa otkrila: 'Pokušao me još tri puta ubosti!'
Foto: Rtl Danas/screenshot/ilustracija

Nakon što izađe iz bolnice, a to bi moglo biti danas, policija će časnu detaljno ispitati kako bi složila mozaik zločina koji je podigao veliku buru i izazvao zanimanje javnosti

1.12.2025.
12:43
Dunja Stanković
Rtl Danas/screenshot/ilustracija
Časna sestra Marija (34) izbodena u Zagrebu oporavlja se od ozljeda, a danas bi mogla izaći iz bolnice. Nakon toga će ju policija detaljno ispitati kako bi složila mozaik užasa koji je podigao veliku buru i izazvao zanimanje javnosti. 

Prema pisanju Jutarnjeg lista, policija je za sada razgovarala s desetak ljudi bliski časnoj, ali i nepoznatima koji žive i rade na Malešnici gdje je i napadnuta. 

"Svima je taj događaj očiti misterij koji nam je unio strah. Svašta se priča, ali ništa službeno. Kada nekog pitate je li što vidio kaže da nije, a onda prepričava što se dogodilo jer je negdje na internetu pročitao", kazala je sugovornica za Jutarnji. 

Kako je RTL Danas ranije doznao, časna sestra je ubodena u području abdomena i to izvan samostana u koji se vratila i iz kojeg su zvali bolnicu. 

Ozlijeđena časna je u bolnici rekla da joj je nepoznata osoba prišla dok je hodala gradom, ubola ju jednom te pokušala još tri puta. 

Liječnička pomoć joj je pružena u KBC-u Sestre milosrdnice, i nasreću njezine ozljede nisu bile po život opasne. 

POGLEDAJTE VIDEO: Što se dogodilo časnoj sestri u Zagrebu?

