U Zagrebu izbodena časna sestra!

U Zagrebu je u petak popodnevnim satima oštrim predmetom ubodena časna sestra, a trenutačno se nalazi u jednoj zagrebačkoj bolnici. Kako doznajemo, trenutno se nalazi u KBC-u Sestre milosrdnice te nije životno ugrožena.

Iz policije su nam potvrdili da su zaprimili prijavu iz bolnice o ozlijeđenoj ženskoj osobi, no da nam u ovom trenutku ne mogu dati više detalja.

