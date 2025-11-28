FREEMAIL
U BOLNICI JE /

U Zagrebu izbodena časna sestra!

U Zagrebu izbodena časna sestra!
Foto: Rtl

Trenutno se nalazi u jednoj zagrebačkoj bolnici

28.11.2025.
17:24
Franka Kopilaš
Rtl
U Zagrebu je u petak popodnevnim satima oštrim predmetom ubodena časna sestra, a trenutačno se nalazi u jednoj zagrebačkoj bolnici. Kako doznajemo, trenutno se nalazi u KBC-u Sestre milosrdnice te nije životno ugrožena.

Iz policije su nam potvrdili da su zaprimili prijavu iz bolnice o ozlijeđenoj ženskoj osobi, no da nam u ovom trenutku ne mogu dati više detalja.

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena

U Zagrebu izbodena časna sestra!