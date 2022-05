Komentirajući za RTL Danas pad Cessne koja je u subotu poletjela iz Splita da bi joj se iznad Korduna izgubio svaki trag sve dok u nedjelju nakon opsežne potrage nisu pronađeni ostaci zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric kolika je odgovornost kontrole leta i može li ona zabraniti polijetanje, obzirom na to da se nagađa kako je loše vrijeme bilo ključan faktor u nesreći.

Kontrola ne može znati čime sve raspolaže avion

"Kontrola to može napraviti, ali to stvarno nije trebala napraviti. Kontrola ne zna da li taj avion koji je mali sportski avion ima instrumentalne procedure, ima li pilot licence za instrumentalne procedure i ima li avion tzv. IFR koji je određena oprema kojom može proći kroz vremensko loše stanje. Evidentno se nešto desilo. Ili IFR nije bio u avionu ili pilot nije imao licence za IFR, nije ga znao koristiti, ili se avion zaledio. Kontrola to ne može znati. Na pilotu je da odluči što i kako. Ako je pilot ušao u taj oblak, ako ga nije bio u stanju proći, a dobar dio bi ga prošao bez problema, trebao se okrenuti i vratiti se ili u Split, ili u Zadar ili Udbinu. Pogriješio je pilot", kazao je Šćuric.

'Iz kontrole mi kažu da možemo biti sretni što nema više nesreća'

"Idemo biti racionalni. Nije to puno žrtava, znam da to zvuči grozno, nije to niti velik avion i naravno da istražnim organima nije interesantan kao avion koji je pao u Nepalu. Danas sam razgovarao s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe. Kažu 'što se dešava na nebu kod tih malih aviona ne želite niti čuti', više sreće nego pameti imamo što nema više takvih nesreća. To su piloti koji imaju malo naleta, oni povremeno lete, to su amaterski piloti koji rade svašta", tvrdi Šćuric.

Komentirajući pilota Cessne, Šćuric je kazalo kako se radilo o Svenu Mayeru, pilotu iz Švicarske. "Zna se da su zadnje njegove riječi bile vrlo panične, da je vikao ne znam što se dešava. Napravio je dva kruga, pogubio se, to je jasno", kazao je. Šćuric tvrdi da kada pilot ne vidi prst pred nosom, da treba okrenuti avion i vratiti se.

'Mnogi si zacrtaju rutu i uvjereni su da to mogu'

"To je morao napraviti. Ono što su mi ljudi rekli najčešće kod takvih aviona, oni sebi zacrtaju rutu, kažu da moraju danas tamo stići i uvjeren je da to može. Nažalost, masa pilota amatera to nije u stanju. Sve se svodi na to je li pilot u stanju procijeniti situaciju i riskirati ili ne. Previše je riskirao, trebao se okrenuti i vratiti nazad", kazao je.

Šćuric smatra i da se nakon ove nesreće neće puno toga promijeniti.

I jedan od najboljih instruktora poginuo

"Naletio sam se u takvim malim avionima, tu ima sveg i svačega. To su mali avioni, nemaju opremu kao veliki avioni, nisu velik rizik, svašta se dešava. Procedure kod takvih malih aviona su drugačije i bojim se da se sve svodi na, neću reći sreću, ali procjenu pilota. Ni ljudima nije u interesu da poginu i masa pilota će reagirati dobro, neki neće. 2009. na Velebitu pod istim okolnostima se srušio avion, pilot je bio iskusan, jedan od najboljih instruktora pa se to desilo", kazao je.

Komentirao je i tzv. 'kordunski trokut'.

"Ono što je meni rečeno, ovdje je bio nesretan splet okolnosti da je temperatura pala s 26 na 11 stupnjeva, što je stvorilo oblak i tamo se to dešava. Pilot je trebao uzeti u obzir što bi se tamo moglo desiti, nije imao meteo situaciju, znalo se da je to nevrijeme. Mogao je ići preko Italije, nešto napraviti, ali nije. To je rizičan dio, tu je svega do sada bilo", kazao je.