Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin za RTL Danas je istaknuo kako se u ovom trenutku ne može reći koji je uzrok zrakoplovne nesreće kod Slunja nesreće, ali je ipak istaknuo kako su vremenski uvjeti bili zahtjevni za let.

"Proveden je očevid na terenu, dalje slijede prikupljanje podataka od kontrole, pa od Nijemaca. Kada se sve to skupi provest će se analize i pokušati pronaći pravi uzrok nesreće. Meteorološki uvjeti su bili jako složeni za letenje, pogotovo tako malim avionom", kazao je, dodajući da se moglo poletjeti, ali da uvjeti na ruti nisu bili isti kao oni u Splitu.

Na raspolaganju i francuski i njemački laboratoriji

Kazao je i da je normalno da se istraga o padu Cessne završi u roku godinu dana.

"Možda to zvuči dugo, ali nekad je i to premalo. Mislim da će biti i prije gotovo. Godina dana je nekakav standard na nekoj europskoj i svjetskoj razini", kazao je i istaknuo kako, ako će to u istrazi biti potrebno, tražiti pomoć laboratorija u Francuskoj i Njemačkoj.

Objasnio je i da je ključno vještačenje motora kako bi se utvrdilo je li bio ispravan ili je imao kakav problem. Dodao je i da su vremenski uvjeti vjerojatno bili faktor. Na pitanje kako je izgledalo samo mjesto nesreće, Petrin je samo kratko kazao da se nije radilo o ugodnim prizorima.