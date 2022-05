Gotovo 24 sata trajala je potraga za nestalom Cessnom čija je olupina danas pronađena kod Slunja. Bio je to tragičan kraj za četvero putnika - dva Nijemca, Švicarca i jednog Hrvata - koji su iz Splita krenuli u malenom sportskom zrakoplovu prema Njemačkoj, javlja RTL Danas.

Ravnatelj Ravnateljstva Civilne zaštite Damir Trut izjavio je u ponedjeljak da su tijela poginulih u zrakoplovnoj nesreći kod Broćanca izvučena s mjesta nesreće i odvezena prema sudskoj medicini, gdje će se nastaviti daljnja procedura. Trut je to izjavio za RTL vijesti dodavši kako identiteti poginulih nisu potvrđeni. "Na sudskoj medicini će morati završiti identifikaciju", kazao je. Najavio je kako je u utorak planirano izvlačenje olupine zrakoplova te da se u izvlačenju planira korištenje helikoptera. Na pitanje kada bi mogao biti poznat uzrok nesreće, odgovorio je kako to zavisi od laboratorija i svega što će poduzimati.

Ono što se sigurno zna da je Cessna 182 Skylane, koja se inače smatra drugim najpopularnijim tipom ovog američkog proizvođača aviona, poletjela prema Njemačkoj iz Splita gdje je bilo lijepo i vedro vrijeme.

Letjela je na visini od 2300 stopa što je oko 700 metara. No, sjeverno od Rakovice, na području Slunja, pilot je naglo naletio na vremenske neprilike. Prema neslužbenim informacijama, u takozvanom "kordunskom trokutu" gdje je u proteklih 20-ak godina već bilo 6 nesreća s letjelicama, stvorio se takozvani olujni oblak od čak 12 kilometara. Uletjeli su u njega pa je pilot zatražio pomoć kontrole zračne plovidbe. Kružio je iznad Slunja tražeći izlaz, ali se izgubio i našao u bezizlaznoj situaciji.

Istraga sada mora utvrditi i točan razlog što je bio uzrok da se srušio kod mjesta Bročanac i to desetak minuta hoda od zadnjih kuća pa je sreća u nesreći da nije stradao nitko od stanovnika.

Glavni istražitelj: 'Prizori nisu bili ugodni...'

Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin za RTL Danas je istaknuo kako se u ovom trenutku ne može reći koji je uzrok zrakoplovne nesreće kod Slunja, ali je ipak istaknuo kako su vremenski uvjeti bili zahtjevni za let.

"Proveden je očevid na terenu, dalje slijede prikupljanje podataka od kontrole, pa od Nijemaca. Kada se sve to skupi provest će se analize i pokušati pronaći pravi uzrok nesreće. Meteorološki uvjeti su bili jako složeni za letenje, pogotovo tako malim avionom", kazao je, dodajući da se moglo poletjeti, ali da uvjeti na ruti nisu bili isti kao oni u Splitu.

Kazao je i da je normalno da se istraga o padu Cessne završi u roku godinu dana.

"Možda to zvuči dugo, ali nekad je i to premalo. Mislim da će biti i prije gotovo. Godina dana je nekakav standard na nekoj europskoj i svjetskoj razini", kazao je i istaknuo kako, ako će to u istrazi biti potrebno, tražiti pomoć laboratorija u Francuskoj i Njemačkoj.

Objasnio je i da je ključno vještačenje motora kako bi se utvrdilo je li bio ispravan ili je imao kakav problem. Dodao je i da su vremenski uvjeti vjerojatno bili faktor. Na pitanje kako je izgledalo samo mjesto nesreće, Petrin je samo kratko kazao da se nije radilo o ugodnim prizorima.

Otkriven identitet stradalog Hrvata u Cessni

Jedan od četvorice poginulih u cessni koja je jučer poletjela iz Splita put Njemačke, a srušila se kod mjesta Broćanac na područu Rakovice u Karlovačkoj županiji, bio je Joško Sladojević. S njim su u malom avionu bila i dvojica njemačkih državljana te švicarski državljanin koji je pilotirao.

Sladojević je, inače, dugogodišnji član nogometnog kluba Croatia iz Stuttgarta, piše portal Fenix magazin. Članove Croatije Stuttgart kao i sve Hrvate s područja Stuttgarta rastužila je vijest kada je potvrđeno kako je među poginulima i Joško Sladojević. On je bio dugogodišnji dopredsjednik, igrač i član spomenutog kluba.

''Počivao u miru naš Joško'', napisali su iz Croatije Stuttgart uz posljednju fotografiju njihova člana slikanu ispred zrakoplova Cessna u kojem je poginuo.

Sladojević je rodom iz Blata na Cetini, a godinama je radio kao inženjer u Mercedesu. Prije nekoliko godina uzeo je otpremninu i vratio se u Hrvatsku.

''Na nagovor njemačkih prijatelja prihvatio je njihov poziv da se iz Splita s njima vrati za Njemačku. Nažalost, sudbina je bila okrutna prema tom neponovljivom čovjeku'', rekli su za Fenix-magazin njegovi prijatelji. Pokojnog Joška, kao dobrog i vrijednog čovjeka sjećaju se i članovi Glavnog školskog odbora Hrvatske nastave Koordinacije Stuttgart, čiji je predsjednik bio osam godina.