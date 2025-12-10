Interventna policija u Splitu pronašla nestalog mladića: Bio je kod bolnice, nisu pronašli nož

Policija je pronašla nestalog mladića iz Splita koji se danas udaljio s adrese stanovanja na području grada te se nije vratio kući niti je kontaktirao obitelj. Kako se doznaje, pronađen je kod bolnice. Privela ga je interventna policija, a kako navodi Slobodna Dalmacija, prilikom uhićenja nije pružao otpor, te kod sebe nije imao nož s kojim je navodno izašao iz obiteljskog stana.

A.A. je rođen 2007. godine, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Splitu.

Nestanak se vodio u PU splitsko-dalmatinskoj iz koje su upozoravali građane da se ne približavaju Andri ukoliko ga primijete.

"Pozivamo građane da ako uoče osobu s fotografije da joj se ne približavaju, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192", priopćili su iz policije, piše Dalmatinski portal.

