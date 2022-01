Otac otete i ubijene djevojčice Tijane Jurić te osnivač fondacije koja nosi njeno ime i voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Igor Jurić jedan je od aktivnih sudionika potrage za Matejem Perišem, 27-godišnjakom iz Splita koji je nestao u noći na Silvestrovo u Beogradu. On je svom razgovoru za Blic istaknuo dvije stvari koje smatra ključnima u potrazi za Matejem.

Smatra da je zapostavljen video u kojem su sažeta sva navodna Matejeva kretanja po Beogradu. "Nekako je zapostavljena snimka u cijeloj priči, posebno onaj dio na kojem je osoba koja pliva u Savi. Ta snimka se tada pojavila, otac Nenad Periš je rekao da na dijelu snimke na kojoj se vidi osoba koja pliva u rijeci nije njegov sin i od tada to kao da je zaboravljeno. Ne postavlja se ključno pitanje. Tko je to snimao, a snimano je mobilnim telefonom, dok su ostale snimke s nadzornih kamera. Kada je to snimljeno i na kraju krajeva, tko je osoba koja pliva u Savi? I zašto je to snimljeno? Kako se nitko time nije pozabavio?", pita se Jurić.

Nedostaje ključni trag

Vrlo pozorno Jurić prati sve detalje istrage. Dodaje da je razgovarao s roniocima koji pretražuju Savu i Dunav. Njima je najbitnije znati gdje je Matej ušao ili upao u vodu. No, zasad nema niti jednog dokaza da je Splićanin uopće na bilo koji način završio u Savi.

"Ako nije upao u vodu, postavlja se pitanje zašto je to plasirano? Je li netko svjesno htio skrenuti istragu u drugu stranu? Dakle, tko je vlasnik te snimke i tko je osoba koja pliva u vodi? Što se tu događa? Ovo su sasvim logična pitanja koja se sama nameću. Ta snimka mnogo toga može reći u smjeru pronalaska Mateja, ali i pokazati urušava li netko namjerno istragu", govori Jurić.

Iz razgovora s Matejevim ocem i prijateljima nije stekao dojam da je on te večeri bio pod utjecajem opijata. "Ne vjerujem da je on koristio supstance. Ono što se ne zna jest što se dogodilo na njegovom putu do samog toaleta… Činjenica je da se njegova sama kretnja može locirati. Postoje očevici koji mogu potvrditi što se dogodilo u zadnjim trenucima. Siguran sam da postoje očevici i svjedoci koji mogu dati dodatne informacije. Nadzorne kamere također mogu otkriti više, jer oni dijelovi snimke na kojima je stvarno on, su samo dijelovi, tu postoji snimka i prije i poslije onoga što je dano u javnost", istaknuo je Jurić.

Nepoznati detalj

Smatra da je Matejev mobitel ključan detalj za cijeli slučaj. "Ono što je jako važno jest gdje je zadnji put telefon lociran, gdje se isključio, na kojem mjestu je bazna stanica locirala telefon. Ako je to voda, onda ga ronioci lako mogu pronaći. Lokacija se utvrđuje na zadnje paljenje i gašenje telefona, a to nitko ne spominje. Što se događa s telefonom? Zadnji razgovori i sms poruke se mogu skinuti i sve to može biti ključ slučaja", govori Jurić i dodaje da je to ključna stvar u snimku "plivača" iz Save.

Potom je otkrio jedan dosad nepoznati detalj. Naime, u medijima se cijelo vrijeme spominje kako su prijatelji prijavili Matejev nestanak oko 18 sati, odnosno gotovo 16 sati nakon što je posljednji put viđen. No, Jurić tvrdi da su prijatelji zapravo prijavili njegov nestanak u 10 ujutro, ali im je rečeno da se najprije raspitaju po bolnicama.

"To je katastrofalan gubitak vremena za potragu za nestalom osobom. Oni su već u 10 ujutro bili u policiji i prijavili nestanak. Tada im je rečeno da se raspitaju u bolnicama. Kada su to provjerili, vratili se u 18 sati u postaju i rekli da njega nema. Onda je policija počela potragu", navodi on.

Nešto ne štima

Jurić, koji je i sam prošao kalvariju potrage za djetetom, ističe da mnogo stvari ne štima. "Ne postoji nijedna snimka na kojoj se vidi da on ulazi u vodu. Ne postoji snimka koja pokazuje da se vratio stepenicama. Ta stvar je jako čudna. Moram reći da u cijeloj priči nešto ne štima. Mnogo je kontroverzi. Gdje je ostatak snimaka, cijeli taj dio grada je pod kamerama. Nevjerojatno je da mu se odjednom gubi trag", govori Igor Jurić.

Divi se Matejevu ocu, Nenadu Perišu, jer daje umirujuće poruke. Istaknuo je da se tijekom potrage za svojom kćeri on nije mogao tako hrabro držati. Na kraju je naglasio kako je i ovaj slučaj pokazatelj da Srbiji treba registar nestalih osoba i sustav uzbunjivanja u slučaju otmice djeteta, jer bi oni pomogli u potrazi za osobama koje nisu dobile ovoliko medijske pažnje.