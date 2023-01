Sisački kriminalisti s odmakom od dvije godine riješili su svirepo ubojstvo Željka Šlibara (51), teško bolesnog i slabo pokretnog čovjeka s posebnim potrebama iz Kutine, piše Jutarnji list.

Njega je ubio brat Anđelko Šlibar (56), koji je policiji prijavio nestanak svog bolesnog brata. Dijelove tijela i odjeće nestalog muškarca, policajci su pronašli još lanjskog ožujka odbačene u šumi u blizini mjesta stanovanja, a iscrpno vještačenje pronađenog materijala otkrilo je identitet osobe kao i da je ubijena u vlastitoj kući.

I susjedima i policiji bile su čudne okolnosti nestanka s obzirom da je Željko, kako su rekli, bio ovisan o tuđoj brizi i pomoći te da ne bi bio u stanju otići igdje sam a da mu netko ne asistira.

Prijeti mu do 40 godina iza rešetaka

"Sve do zadnjeg trenutka, zapravo sve dok danas u medijima nismo vidjeli da se na Anđelka sumnja, nismo željeli vjerovati u te ‘lovačke‘ priče. Ipak je on o njemu brinuo i vjerujte da nije to lagan posao skrbiti o bratu koji je u tako teškoj zdravstvenoj situaciji bio. Nemojte me više ništa pitati. Tužno. Pretužno da brat na brata digne ruku i onda još glumi po mjestu, kuka, tuguje. Osjećam se u najmanju ruku izigrano. Nosila sam Anđelku hranu tjednima, da izdrži tugu, tješila ga da će se brat vratiti, tražili smo Željka svaki slobodan trenutak po gradu. I onda sad ovo. Bez riječi sam“, rekla je kratko za Jutarnji jedna susjeda Šlibarovih.

Anđelko Šlibar je osoba bez zanimanja sa završenom osnovnom školom koji živi od 800 kuna socijalne pomoći. Zbog teškog ubojstva brata, prijeti mu do 40 godina zatvora.