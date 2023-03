Tri pijana muškarca napali su četvoricu i jednu ženu u kafiću u Ludbreškoj ulici u Trnovcu oko 00.05 sati u subotu, potvrdila je varaždinska policija. Nakon što su napali goste, napali su i policiju. Među osobama koje su uhićene bio je i Ivan Sušec, općinski vijećnik u Trnovcu Bartolovečkom, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Zamlaka te član HDZ-a.

'Bio sam tamo, ali nisam remetio javni red i mir'

Sušec je u telefonskom razgovoru za Varaždinski.hr potvrdio da je bio uhićen, no negira da je sudjelovao u remećenju javnog reda i mira ili napadu na policijske službenike.

"Nisam remetio nikakav javni red i mir, nema nikakvog zapisnika koji bi to pokazao. Bio sam u toj situaciji, ali nisam remetio javni red i mir. Policija me privela, ali to je nešto drugo, ne zbog remećenja javnog reda i mira. Nisam nikoga ni napao, ja sam želio smiriti situaciju kad su policajci došli na prijavu za remećenje javnog reda i mira. Remećenje javnog reda i mira dogodilo se u ugostiteljskom objektu, bio sam unutra za šankom, i tu je došlo do nekakvog naguravanja, čak je bilo i nekih šaka, i mi smo poslije toga izašli van."

'Ja sam se tamo samo našao'

Istaknuo je da je situacija eskalirala dolaskom policije.

"U tom momentu je došla policija zbog sasvim nečega drugoga, razdvajati još nekoga, a ja sam se tu našao. Rekao sam policajcima ‘smirite se‘ jer su oni počeli razdvajati, praktično se hrvati s tim dečkima, i rekao sam im ‘smirite se, nemojte raditi gluposti i jedni i drugi‘. Međutim, u tom momentu je taj drugi policajac došao do mene i počeo mi ‘što ti imaš tu?‘ I ja sam stao samo pred njega i raširio ruke i rekao ‘nemoj to raditi, ne treba to raditi, daj da se ta situacija smiri‘. Međutim, kad su došli drugi policajci, ja sam se tamo s njima našao tako da su uhitili i mene", rekao je Sušec.

'Preiskusan sam i prepošten građanin'

Po uhićenju je izašao pred sutkinju.

"Pušteni smo iz pritvora, sutkinja nas je pustila van da se branimo sa slobode, ali što se mene tiče niti sam sudjelovao u remećenju reda i mira, ima tu zapisnik, mene se nigdje ne spominje, niti sam sa policajcima imao bilokakav kontakt da bi se to gledalo kao napad na policajce. Ja sam preiskusan, prepošten građanin da bih išao na policajce ili bilo što. Moj je cilj bio spriječiti da se nešto ne dogodi, no kad se nađete u takvoj situaciji, onda se baš dogodiš što se ne bi trebalo dogoditi. Kad je policija jednom došla, nitko više nije ništa pitao tko je što radio, nego su napravili što su napravili."

Kada su ga upitali je li testiran na utjecaj alkohola, rekao je: "To ću zadržati za sebe".